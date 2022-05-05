鮑爾：有機會實現軟著陸

美國聯準會（Fed）主席鮑爾4日在決策聲明發布後的記者會上，除了淡化未來升息3碼的可能性，並強調Fed雖會透過抑制需求來控制通膨，俄烏戰爭及中國防疫封城加劇供應斷鏈危機難以應付，但美國有很好的機會可以實現軟著陸。鮑爾言論鷹中帶鴿雖讓市場鬆一口氣，但分析師對鮑爾樂觀的軟著陸論調仍存疑。

有關Fed激進升息3碼抗通膨的揣測甚囂塵上，鮑爾4日在會後記者會上示意，關於是否在接下來的貨幣政策會議調升基準利率75個基點，Fed官員並未「積極」考慮。

鮑爾透過記者會揭示Fed近期貨幣政策路線，他重申對拉低通膨仍是央行首要之務。他說，「通膨實在太高，我們了解它帶來的苦難。我們會迅速行動將通膨率拉回，為了美國家庭及企業的利益，我們既有工具也有決心恢復物價穩定。」

鮑爾有信心Fed加速升息後，能縮減美國就業市場創新高紀錄的職缺，這有助冷卻消費者需求。但鮑爾也坦承，Fed想抑制通膨同時維持經濟強健的努力，面臨嚴峻挑戰，他指的是中國疫情復燃封城、供應鏈中斷及俄烏戰爭對經濟衝擊。

鮑爾提到，俄烏戰事及中國疫情將加劇供應斷鍊危機，導致通膨進一步惡化，這超出Fed掌控而束手無策。

但鮑爾強調，他不認為貨幣政策趨緊後經濟會步入衰退，「我們有很好的機會實現軟著陸。」

道富環球顧問（State Street Global Advisors）投資策略師艾隆（ Michael Arone ）指出，Fed沒有變得更鷹讓市場鬆了一口氣，央行兌現其前瞻指引，緩和投資人對Fed升息走勢的憂慮。

鮑爾對Fed能將美國經濟導向軟著陸的樂觀預言，仍有投資專家存疑，認為威脅經濟與困擾市場的問題仍在，包括地緣政治的不確定性，俄烏戰爭引發的商品價格大漲。