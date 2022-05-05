不甩美喊話 OPEC+續小幅增產

產油國聯盟（OPEC+）5日集會後同意，6月的原油日產量繼續維持在43.2萬桶增幅，主要是國際油價上漲增加OPEC+成員國收益，也緩和西方制裁俄羅斯的衝擊，但警告中國疫情升溫封城不利需求展望。

俄烏戰爭加劇油市供給疑慮之下，3月原油價格漲破每桶139美元觸及2008年來新高。受OPEC+決定小幅增產消息的激勵，指標布蘭特期油周四勁漲近3％至113.22美元，紐約西德州中級原油漲2.5％來到每桶110.62美元，可望創6周來收盤新高。這是自俄國進犯烏克蘭後，OPEC+第3度集會，與會代表表示，會中決議6月的原油產量目標，維持在每日增加43.2萬桶。對於歐盟近日宣布將對俄國祭出逐漸禁運石油的新制裁，會中隻字未提。

俄烏開戰後，國際油價被推高到每桶100美元之上為8年來首見，美國及其他原油消費大國近幾個月來一再向OPEC+喊話，擴大增產來壓低油價。但從周四的決議來看，OPEC+顯然不為所動，仍舊按照去年協議的增產步調。OPEC+係由石油輸出國家組織（OPEC）及俄羅斯為首的非OPEC產油國組成，大部分OPEC+成員的產能已經滿載，但尚有閒置產能的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國聲稱，擴大油產會有反效果，實際上在推升油價而非拉低價格。

部分OPEC代表和分析師表示，油價上漲讓不少OPEC+成員國增加數百億美元收益，替他們因油價低迷疲弱多年的經濟注入強心針。

國際貨幣基金（IMF）上周發布的報告預估，拜油價走高之賜，中東與北美石油出口國今年將有3,200億美元的收入超出預期。

沙烏地阿拉伯統計局公布，這個OPEC龍頭今年第1季國內生產毛額（GDP）年增9.6％，寫下10年來最大增幅。沙國料將擴大油產，採取寬鬆財政政策的機率也很高，倫敦調研機構凱投宏觀（Capital Economics）預估， 沙國今年全年經濟成長率上看10％，高於目前普遍預估的6.3％。