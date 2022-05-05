Fed最鷹的時候已過? 專家戳1致命痛點

聯準會（Fed）周三（4日）升息2碼，符合市場預期，而Fed主席鮑爾強調，未積極考慮升息3碼，消息一出，美股激情噴漲932點，費半指數也飆升近4%。瑞士信貸亞太區副主席陶冬表示，聯準會激進升息和縮表的大局面沒有改變，但市場卻因為不會出現3碼升息，而合上了幸福的雙眼；他認為，聯準會最鷹的時刻未必已經過去，這次鮑爾處理激進升息，是用一手爛牌打出了小高潮，並預期6月和7月升息2碼，之後升息1碼，明年再升息四次，每次1碼，利率達到3.5%至3.75%水平。

聯準會宣布升息2碼，將利率調升至 0.75%~1% 區間，並於6月開始縮表，努力抑制美國1980 年以來最嚴重的通膨，鮑爾發表談話鷹中偏鴿，強調Fed壓制通膨的決心，並淡化未來一次激進升息3碼的可能性。

陶冬在微博發文指出，鮑爾預告繼續大碼升息，美股卻大漲。難道聯準會最鷹的時候已經過去？應該說處理這次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上的激進升息，是鮑爾在聯準會主席位置上4年多時間中的高光時刻，用一手爛牌打出了小高潮。

陶冬說，聯準會在去年誤判形勢，錯過了遏制通貨膨脹的最佳時機，在就業市場極度熾熱、通膨創下四十年新高的時候，不得不急起直追，打破聯準會二十年來的傳統，用連續大碼升息和快速縮表來抑制通膨環境進一步惡化，並平息國會和選民對物價上漲的憤怒。

他提到，3月開始，聯準會高官傾巢而出，輪番發表鷹派言論，令債市對於未來的資金成本重新定價。鮑爾在IMF會議上的言論，更讓市場產生恐慌，相信Fed不惜代價加速回歸中性利率，於是分析員預言未來出現75點（3碼）升息的言論紛至沓來，不少人預期經濟衰退不久便會降臨；交易員全面拋售美債，10年期美債殖利率一度突破3%。

陶冬表示，等到正式宣布政策的時候，鮑爾堅決地表示多次升息50點（2碼）仍會發生，但是暫時看不到升息75點的必要。仍然是加速升息、快速縮表，但是市場卻因為不會出現75點升息，而合上了幸福的雙眼。

聯準會最鷹的時候已經過去？陶冬認為未必。他解析，儘管美國通膨可能已經見頂，但是油價、糧價、工資、租金仍在上漲，而且多不是貨幣政策短期可以遏止的。通貨膨脹仍將在高位徘徊，通膨前景不確定，聯準會的立場怎麼可能確定呢？鮑爾不過也在摸著石頭過河。

陶冬直言，基於基本面的市場升勢和逼空造成的反彈，其實是兩回事。美國聯準會需要激進地升息和縮表，這個大局面沒有改變；政策不確定性大幅升高，這個風險仍然存在。市場不過是在被鮑爾的IMF言論忽悠上去，在定價上需要作出微調。

簡單概述本次FOMC的決定：

在升息上，一、聯邦基金利率上調50點至0.75-1%區間；二、將在未來幾次會議上討論升息50點的可能性；三、FOMC暫時不積極考慮升息75點的選項。

在縮表上，一、今年6月正式啟動縮表程序；二、最初三個月縮表規模上限設在475億美元（300億國債及175億MBS），三個月之後將上限加倍至950億美元（600億國債及350億MBS）；三、不在市場上拋售資產，通過停止對到期債券再投資來緩慢縮減聯準會資產負債表。

陶冬對升息預測不變，並強調FOMC 6月和7月會議各升息50點，在今年剩餘的會議上每次升息25點（1碼），明年再升息四次，每次25點。今年聯準會就將利率推到2.5%左右的中性區間，明年達到3.5%至3.75%水平。

（中時新聞網 吳美觀）

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