聯準會最新決策 4大重點一文掌握

美國聯準會（Fed）於美東時間4日下午2時宣布升息2碼，將目標利率調升至0.75％～1.00％區間，與市場預期相符，並創2000年5月以來最大升幅，並將於6月分開始縮表。至於市場關注聯準會是否會鷹派到底，一次升息3碼，主席鮑爾（Jerome Powell）會後發言表示，升息3碼不是正在積極考慮的事情，平息市場對超鷹派升息步伐的擔憂，並帶動美股士氣大振，道瓊奔漲逾900點，費半指數狂飆逾4％。

聯準會最新聲明及鮑爾發言摘要如下：

未來將一次3碼？ 沒這回事

聯準會宣布將升息2碼，FOMC委員一致同意將目標利率由0.25％～0.50％調升至0.75％～1.00％區間。此為聯準會自2005年以來首次升息2碼，同時也是2006年以來首次連兩次會議都升息。

儘管已高於零利率相當幅度，但較市場預期今年底將達2.8％仍有一段距離，因此市場普遍關注聯準會未來升息立場是否更加鷹派。對此，鮑爾表示，未來幾個月升息2碼是FOMC的普遍共識，目前並未考慮升息3碼，因為市場期待的是看到通膨趨於平緩，在鷹派行動中仍透出一絲鴿派氣息。

鮑爾並表示，全球經濟可能的變數太多，目前距離中性利率水平仍有很長一段距離，最後升息到什麼水位很難說，因為要提前60天、90天提出前瞻性指引相當困難，聯準會將持續研究，並根據研究結果作出決定。

6月開始縮表 縮減幅度上限擴大一倍

根據聯準會最新公布的會議紀錄顯示，將漸進式的縮減資產負債表。每月將削減300億美債及175億美元不動產抵押貸款證券（MBS），3個月後聯準會將擴大縮表力道，每月縮減幅度上限提升一倍，美債最多縮減600億美元，而MBS上限則將增至350億美元。

鮑爾3月在國會聽證會上曾表示，正個縮表過程大約需要3年時間，這也代表資產負債表規模總計將縮減約3兆美元。

關注通膨 有信心降至2%目標

通膨持續高溫，鮑爾對此表示，聯準會「高度重視」通膨風險，我們理解高通膨帶來的困境，並正迅速採許行動，有工具也有決心將通膨降至2％左右的目標，並對勞動市場保持強勁有信心。並稱貨幣政策將適當緊縮，繼續升息是合適的選項。

美國勞工部發布JOLTs調查報告指出，3月職務空缺需求與離職人數雙雙締造歷史高點，職位空缺需求高於失業人數，凸顯美國就業市場目前處於相當緊繃狀態，雖然有利於勞工、但對企業卻是一大頭痛問題。

調查發現，3月職缺需求來到1,155萬個的紀錄新高，刷新2000年12月所創的紀錄，也比2月增加20.5萬個職缺。不過在同時離職人數也攀升到450萬人的歷史紀錄，則比前一個月增加15.2萬人，顯示美國大離職潮仍在持續當中。

鮑爾表示，美國勞動市場正在面臨失衡處境，但FOMC預計將有更多民眾重回勞動市場。鮑爾認為美國勞動市場具有彈性，相信勞動力需求將趨於緩和，而失業率也可望進一步降低，不致反彈。

斷鏈加劇通膨 聯準會的力所能及與力不從心

鮑爾表示，聯準會的工具只針對需求，他重申聯準會的政策是透過壓抑需求對抗通膨，至於俄烏戰爭、中國封城衍伸供應鏈瓶頸，斷鏈推升通膨進一步高漲，聯準會對此無能為力。

但鮑爾仍重申，聯準會手中的工具包括利率、資產負債表以及前瞻指影引等作法，雖然不向外科手術工具一樣精確，但美國經濟基本面仍然強勁，能承受更積極的貨幣政策，並相信美國經濟「軟著陸」的可能性。

分析師觀點

State Street Global Advisors投資策略師Michael Arone表示，鮑爾記者會發言有三大重點，首先是聯準會並沒有積極考慮一次升息3碼的可能性。第二是一些跡象透露出通膨可能已經觸頂。最後是美國經濟「軟著陸」是可能發生的，因為家庭、企業以及勞工市場維持良好狀況

LPL Financial首席證券策略分析師Quincy Krosby表示，聯準會主席鮑爾展現了企業資產負債表穩健以及消費者現金充裕，美國經濟仍然強勢，並稱鮑爾言語間暗示通膨急漲的時期已接近緩解。