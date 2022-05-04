Fed不會一次升3碼 道瓊奔漲932點

美國聯準會（Fed）如市場預期升息2碼，市場關注鷹派政策是否續行，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後對此持保守態度，淡化未來幾個月一次升息3碼的可能性，激勵美股四大指數急拉尾盤全線收紅，其中道瓊奔漲逾900點，那斯達克指數大漲逾3％，費城半導體指數飆漲近4％。

道瓊指數漲932.27點或2.81％，收34,061.06點。那斯達克指數漲401.1點或3.19％，以12,964.86點作收。標普500指數漲124.69點或2.99％，收在4,300.17點。費城半導體指數漲118.89 點或3.90％，收在3,163.78點。

大型科技股表現，蘋果漲4.10％、谷歌漲3.76％、微軟漲2.91％、Meta（臉書母公司）漲5.37％、亞馬遜漲1.35％、網飛漲2.07％。

晶片股方面，德儀漲2.14％、博通漲3.87％、英特爾漲3.28％、輝達漲3.73％、高通漲3.32％、艾司摩爾漲3.85％、美光漲3.31％、超微漲9.10％。

台股主要ADR表現，台積電漲2.52％、日月光漲4.23％、聯電漲4.08％、中華電信跌1.29％。

中概股方面，微博漲0.60％、阿里巴巴漲1.03％、百度漲3.43％、愛奇藝漲7.44％、京東漲1.62％、網易漲1.07％。

銀行股方面，摩根大通漲3.31％、高盛證券漲3.00％、美國銀行漲4.01％、富國銀行漲4.12％。

汽車股方面，福特汽車漲2.88％、通用汽車漲3.08％、特斯拉漲4.77％。

生技股方面，嬌生漲1.07％、默沙東漲1.63％、輝瑞漲0.75％。

石油股方面，雪佛龍漲3.14％、艾克森美孚漲3.98％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲1.74％、達美航空漲1.15％、聯合航空漲1.01％、美國航空漲2.56％；挪威郵輪漲1.70％、嘉年華漲1.37％、皇家加勒比郵輪漲0.27％；Airbnb漲7.71％、Booking Holdings跌0.12％。

其他類股表現，沃爾瑪漲1.38％、開拓重工漲4.20％、3M漲4.15％、可口可樂漲3.09％、家得寶漲3.39％、迪士尼漲2.32％、NIKE漲2.60％、麥當勞漲3.44％。（工商時報 數位編輯）

聯準會升息決策前市場不安 歐股收跌

美國聯邦準備理事會（Fed）舉行決策會議，市場預期將宣布2000年以來最大幅度升息，以抑制通貨膨脹，在聯準會公布決策前，投資人感到不安，加上財報令人失望，歐洲股市今天收跌。

倫敦FTSE 100指數下跌67.88點或0.90%，以7493.45點作收。

法蘭克福DAX 30指數下滑68.65點或0.49%，以13970.82點作收。

巴黎CAC 40指數挫跌80.50點或1.24%，收在6395.68點。（中央社）