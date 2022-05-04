Airbnb首季全球訂房 破一億夜

旅遊業揮別疫情陰霾需求回溫，訂房激增將租金費率推向新高，度假租屋平台Airbnb第一季首見單季全球訂房過夜天數超過1億夜，第二季財測也發出樂觀訊號，4日早盤股價勁漲逾4％。



Airbnb發布第一季業績，該平台表示，儘管有疫情疑慮、總體經濟逆風及俄烏戰爭等利空籠罩，營收仍比去年同期暴增7成。



Airbnb上季營收15.1億美元，優於金融數據供應商路孚特訪調分析師預期的14.5億美元。淨損1,900萬美元、每股虧損3美分，但較去年同季的淨損12億美元大幅收斂，也比分析師預期的每股虧損29美分還好。



Airbnb在致股東信函中提到，訂房踴躍及日均住宿費率（Average Daily Rate，ADR）「持續上漲」，帶動營收成長。Airbnb第一季ADR為168美元，與2019年同季也就是疫情前相比漲幅37％，比起去年第一季漲了5％。



Airbnb第一季訂房夜數為1.021億夜，超越疫情前的水準，也優於分析師預估的1.0087億夜。



Airbnb用來追蹤屋主獲利、服務費、清潔費的指標─訂房總金額（Gross Booking Value，GBV），首季年增67％達172億美元，凌駕華爾街預估的165.4億美元。



旅行者對提前預訂行程愈來愈有信心，截至4月底，Airbnb的夏季旅遊旺季訂房夜數，比2019年同期多出3成。



旅遊業脫離疫情泥淖持續回溫，Airbnb看好第二季依舊強勢成長，營收介於20.3億美元和21.3億美元之間，優於分析師平均預估的19.6億元，若實際營收落在估值區間的低端，代表年增幅達52％。



Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）在法說會上指出：「數百萬人無須一周五天都待在辦公室，而且絕大多數企業不要求員工回來辦公。因此我們看好未來幾年，長住業務會持續增長。」