Fed激進升息》CNBC訪調：六成專家憂心美經濟硬著陸

聯準會（Fed）例會決策全球高度矚目，市場預期除了升息2碼與啟動量化緊縮，不排除Fed釋出貨幣政策更趨鷹派的訊號。而據CNBC所做的訪調發現，將近6成的專家認為Fed激進升息將造成美國經濟衰退。

Fed本次例會預期將宣布升息2碼，升幅將創2000年以來最大紀錄，此外還會宣布自6月起以每月950億美元的速度縮減資產負債表。

升息2碼後聯邦基金利率將來到0.75至1.0％之間，儘管已高於零利率相當幅度，但較市場預期今年底的水位2.75％仍有一大段距離。

換句話說，市場的焦點將在於Fed會後聲明有關未來政策動向與Fed主席鮑爾的記者會，特別是未來升息立場是否更加鷹派。

根據利率期貨盤顯示，除了本次例會升2碼，Fed接下來3次例會（6、7與9月）也都會升2碼。

美國銀行美國短期利率策略部門主管卡巴納（Mark Cabana）表示，「市場最關切的部份是升息展望，尤其有無可能一次升3碼。」市場交易員已開始揣測，6月會期不排除擴大升幅至3碼。

摩根大通經濟學家指出，「其實Fed本周例會也有可能會升3碼，只是市場並未反映此一可能性。」

此外，根據CNBC向策略師、經濟學家與基金經理人所做的最新訪調發現，絕大多數專家認為Fed在5月與6月都會升息2碼，但在此激進升息的策略下，美國經濟不可能軟著陸，有5成7的受訪者認為經濟會陷入衰退。

訪調發現，這30名專家預估今年底聯邦基金利率將落在2.25％，明年8月進一步升至3.08％，較3月上次訪調高出72個基點，不過之後Fed貨幣政策會轉向降息，2023年底聯邦基金利率會收在2.6％。

縮表部份，專家預估未來2年5個月資產負債表會從目前的近9兆美元，降至6.3兆美元，縮表幅度約2.7兆美元。

Bleakley投顧投資長布克瓦（Peter Boockvar）表示，「我不認為市場了解到量化緊縮會如此激進，如此雙重緊縮（加上升息）勢必對經濟帶來嚴重的衝擊。」