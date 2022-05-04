穆斯克：推特最快3年內重新上市

與推特達成收購協議的特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk），計劃最快在3年內讓推特重返公開市場。此外，穆斯克3日表示，推特未來可能會向企業與政府用戶收費，但一般客戶仍維持免費。

穆斯克3日在推特發文寫道，「推特會持續向一般用戶免費提供服務，但未來可能會向企業和政府用戶收取小額費用。」推特婉拒對穆斯克的推文表示意見。

另一方面，根據內情人士透露，斥資440億美元將推特私有化的穆斯克向潛在投資人表示，他計劃在收購推特後最快3年內讓推特重新上市。

推特表示，與穆斯克的收購協議預計在2022年稍晚完成，前提條件包括得到推特股東與主管機關批准。

穆斯克曾與私募基金等潛在投資人洽談，後者可協助分擔穆斯克承諾的210億美元股權融資，其餘收購資金來自貸款。穆斯克的談判對象包括阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。

私募基金通常會將上市公司私有化，讓企業遠離外界監督，好好整頓業務，並在5年左右讓公司重新上市，穆斯克有意讓推特重返公開市場，藉此向潛在投資人保證，他能迅速改善推特的業務與獲利力。

穆斯克並未透露太多他對推特業務的具體規畫細節，他最在意的是推特平台的言論自由。全球首富穆斯克還曾經說過，他不在乎這起收購交易是否能獲利。

穆斯克日前在紐約出席活動時表示，他希望讓推特拓展至目前的利基市場之外，讓大多數美國民眾都成為推特用戶。

自4月以來，穆斯克便對推特發表不少建議，達成收購協議後，他表示希望透過新功能強化推特平台，包括打擊垃圾郵件機器人，並對所有用戶進行身份驗證等，先前還建議降低訂閱服務「Twitter Blue」的價格。

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