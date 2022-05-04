歐提全面封殺俄油 外媒爆陸偷買便宜貨

俄羅斯持續攻打烏克蘭，西方國家不斷加大制裁力道，歐盟今（4）日提出對俄羅斯採取新制裁措施，其中包括6個月內逐步 淘汰俄羅斯石油進口，而這項全面禁運俄國石油的提案仍須獲得27個歐盟會員國一致通過才能生效。有外媒爆料指出，低價俄油仍具吸引力，除了印度外，大陸的民營煉油廠正低調購買大幅折扣的俄油。

英國《金融時報》引述山東1家民營煉油廠的官員說法指出，自俄烏戰爭以來，就沒有公開報告與俄羅斯石油供應商的交易。該名官員還表示，他們在購買俄羅斯產品時要很小心謹慎，因為美國可能會對與俄羅斯有業務的國家實體制裁。

商品數據分析公司Kpler數據顯示，大陸本月對俄油的購買量，每日與去年平均水平相比，高出約8.6萬桶。Kpler駐新加坡的資深石油分析師Jane Xie表示，一般人會以為大陸比印度購買更多的俄油，但實際上，大陸受到的審查上比印度還嚴格。

另根據美國財經媒體報導，知情人士透露，印度試圖在購買俄油時獲得更多的折扣，正尋求以低於每桶70美元的價格交易。 根據統計，自俄烏戰爭以來，印度國有和民營煉油廠已購買超過4,000萬桶的俄油。 國際油價昨日下跌，紐約西德州中級原油6月交割價下跌2.76美元（或2.6%），報每桶102.41美元。布蘭特原油7月交割價下跌2.61美元（或2.4%），報每桶104.97美元。

（中時新聞網 邱怡萱）

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