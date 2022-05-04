WSJ：穆斯克買推特 擬3年內重新上市

全球首富穆斯克同意以440億美元收購社群媒體推特後，《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士說法報導，穆斯克曾向潛在投資人說，他打算買下推特後最快3年內就重新讓這家公司上市。

穆斯克（Elon Musk）年初開始入股推特（Twitter），成為最大單一股東後出價收購，推特董事會4月25日同意讓穆斯克以每股54.2美元價碼買斷。這筆備受矚目的交易有待推特股東及主管機關同意，預計今年稍晚成交定案。

為買下推特，同時擔任特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長的穆斯克一直和私募基金等投資機構交涉，以利降低210億美元股權融資中要從自己口袋掏出的資金。根據穆斯克說法，其餘收購資金將來自銀行貸款。

《華爾街日報》曾報導，考慮參與收購推特的私募基金之一是阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。

私募基金常出資讓企業私有化，期望在免除外界監督的情況下整頓事業，時隔5年左右再讓公司上市。報導指出，穆斯克打算買斷推特多年後推動首次公開募股（IPO），有利於讓潛在投資人相信他能迅速改善推特業務運作與獲利能力。

推特多年來難以吸引新用戶或提升用戶黏著度，占營收大宗的廣告生意不穩定，以致推特近10年來有8年未能繳出獲利表現。

50歲的穆斯克未向外界透露太多整頓推特的細節，僅再三強調「言論自由」，希望推特在內容管理上不要那麼吹毛求疵。身價約2600億美元的穆斯克甚至說過，不在乎買下推特是否讓他賺錢。

報導提到，穆斯克掌管特斯拉期間屢次錯過自己訂出的期限與目標。

穆斯克雖貴為全球首富，籌錢買下推特仍非易事。穆斯克4月14日端出「一口價」，推特眾多高層與董事原先抗拒，決定採取反制措施。穆斯克隨後向推特詳述融資計畫細節，宣布465億美元融資到位，推特才打開協商大門，雙方迅速達成收購協議。