等待Fed升息、縮表決議 美股震盪收紅

聯邦公開市場委員會（FOMC）3日（周二）起舉行為期兩天的會議，市場靜待聯準會公布最新貨幣政策聲明。美元、美債殖利率雙雙回落，稍稍緩解股市拋售壓力，美股四大指數平盤上揚，能源股、金融股、航空股聯袂上漲。

道瓊指數漲67.29點或0.2％，收33,128.79點。那斯達克指數漲27.74點或0.22％，以12,563.76點作收。標普500指數漲20.1點或0.48％，收在4,175.48點。費城半導體指數漲22.65 點或0.75％，收在3,044.89點。

大型科技股表現，蘋果漲0.96％、谷歌漲0.83％、微軟跌0.95％、Meta（臉書母公司）漲0.43％、亞馬遜跌0.20％、網飛漲0.21％。

晶片股方面，德儀跌0.84％、博通漲0.84％、英特爾漲0.22％、輝達漲0.35％、高通跌0.70％、艾司摩爾漲0.67％、美光漲0.93％、超微漲1.44％。

台股主要ADR表現，台積電跌0.14％、日月光漲1.22％、聯電跌0.74％、中華電信跌2.60％。

中概股方面，微博跌1.25％、阿里巴巴跌0.82％、百度跌0.23％、愛奇藝跌1.63％、京東跌1.89％、網易漲1.76％。

銀行股方面，摩根大通漲2.14％、高盛證券漲1.37％、美國銀行漲2.74％、富國銀行漲1.12％。

汽車股方面，福特汽車漲2.03％、通用汽車漲3.88％、特斯拉漲0.70％。

生技股方面，嬌生跌0.20％、默沙東跌0.63％、輝瑞漲1.97％。

石油股方面，雪佛龍漲1.72％、艾克森美孚漲2.06％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲1.55％、達美航空漲1.59％、聯合航空漲2.37％、美國航空漲3.07％；挪威郵輪漲0.86％、嘉年華漲0.81％、皇家加勒比郵輪跌1.00％；Airbnb跌5.09％、Booking Holdings跌3.97％。

其他類股表現，沃爾瑪漲0.35％、開拓重工漲0.73％、3M漲1.49％、可口可樂跌0.57％、家得寶跌0.65％、迪士尼漲0.04％、NIKE跌2.55％、麥當勞跌0.31％。（工商時報 數位編輯）

企業財報佳、銀行股受益央行升息 歐股收高

由於一連串企業財報展現樂觀，以及市場預期世界各國央行將加速升息以控制通膨，政府公債殖利率創新高帶動銀行股上揚，歐股今天收高。

倫敦FTSE 100指數小漲16.78點或0.22%，以7,561.33點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚100.40點或0.72%，以14,039.47點作收。

巴黎CAC 40指數上漲50.57點或0.79%，收在6,476.18點。

美國聯邦準備理事會（Fed）今起舉行為期兩天的政策會議，市場焦點鎖定在聯準會的會議結果。各界預期聯準會將升息2碼（0.5個百分點），將會是2000年以來首見。

（中央社）