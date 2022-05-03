韓國4月通膨創逾13年新高 料央行續升息

韓國4月通膨創下逾13年來新高紀錄，加重市場預期韓國央行將繼續緊縮貨幣，帶動10年期公債殖利率衝上8年來最高水準。

根據韓國統計局3日公布，韓國4月消費者物價指數（CPI）年增4.8％，高於3月的年增4.1％，並超越市場預估的增加4.4％，創下2008年10月全球金融危機時期以來新高紀錄，已連續13個月高於央行2％的目標。

4月CPI月增0.7％，升幅與3月一致，但高於經濟學家預估的月增0.4％。

扣除價格波動較大的食品和能源項目，4月核心CPI年增3.1％，月增0.4％，高於3月的年增2.9％與月增0.1％。4月核心CPI年增幅創下2009年5月以來最高紀錄。

韓國央行3日稍早舉行內部會議檢視通膨數據，預期通膨可能暫時維持在4％區間。韓國通膨躥揚的主因是俄烏戰爭導致大宗商品價格飆高、防疫措施解除帶動消費需求攀升，以及韓元貶值。

韓國通膨預料持續維持在高檔，統計局官員指出，汽油等工業產品不太可能下跌，且近期外食成本又大幅攀升。韓元貶值是造成進口品價格上揚的另一個重要因素。

通膨數據出爐後，韓國指標10年期公債殖利率3日盤中一度勁升5.4個基點，飆高至3.426％，寫下2014年5月14日以來最高水準，終場殖利率收在3.406％。

韓國央行為了打壓節節走高的通膨率，在4月貨幣政策會議宣布升息一碼，將基準利率上調至1.5％，出乎市場意料，這已是央行自2021年8月展開緊縮貨幣循環以來第四度升息。

韓國央行將於5月26日召開例會，這將是新任央行總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）主持的首場會議，同時也是韓國總統當選人尹錫悅5月10日上任後的第一場央行會議。

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