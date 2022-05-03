Rivian喬治亞州設廠 獲15億美元補助

亞馬遜投資的電動車新創公司Rivian選擇在喬治亞州設立美國第二座組裝廠，獲得當地政府15億美元補助和稅務減免獎勵。

Rivian造價50億美元的工廠開始運作後，預計聘雇7,500名勞工。喬治亞州經濟發展部在聲明稿表示，該組裝廠勞工的平均年薪為5.6萬美元。

喬治亞廠除了組裝電動車，也將生產電動車電池。Rivian發言人透過聲明稿指出，待向主管機關申請並獲得批准後，喬治亞廠最快將在夏季動土，預計在2024年稍晚啟用，每年可生產40萬輛電動車。「Rivian與喬州的長期經濟合作計畫，將能為Rivian、當地居民和其後代子孫創造價值。」

依據Rivian與州政府達成的協議，Rivian必須在2028年底前達到7,500個就業機會和投資50億美元的目標，才能獲得全部的獎勵與稅務減免。

喬治亞州經濟發展部官員威爾森（Pat Wilson）表示，州政府的獎勵規模反映Rivian是喬州史上最大單一工業投資案，該公司創造更多就業機會，喬州的補貼規模絕對恰當。這是歷史性的勝利，讓喬治亞州「走在電動車革命的最前線」。

Rivian的新廠房距離喬州首府亞特蘭大東方70公里，該公司首座廠房位在伊利諾州諾默爾（Normal）。Rivian在美國推出三款電動車，包括R1T皮卡與R1S休旅車，還有專為亞馬遜打造的EDV貨車；亞馬遜握有Rivian 20％股權。Rivian遭受晶片短缺等供應鏈瓶頸挑戰，一直難以提升產量。Rivian的事業進展與訂單量令投資人失望，該公司自2021年11月中上市迄今，股價崩跌逾75％。

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