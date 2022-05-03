老美掐住大陸晶片業 引爆東亞驚天變局

老美掐住大陸晶片業 引爆驚天變局！這東亞強國被迫選邊

全球晶片荒問題衝擊各產業的運作，使得許多國家紛紛尋求晶片自主，以降低受供應鏈「斷鏈」影響的可能性，有專家點出，全球半導體供應鏈可能在2025年重塑，南韓很難在保持中立的角色，勢必要在美國與大陸之間做出選擇。

BusinessKorea報導，南韓產業經貿研究院（KIET）發布報告指出，南韓應該要加入以美國為首的半導體聯盟，並呼籲晶片業加強在非記憶體晶片領域的投資，尤其是製造方面，「此舉將讓南韓晶片業變得毫無缺點。」

不僅如此，他們也認為，接下來日本、美國及歐洲生產半導體的比重會持續增加，進而讓全球供應鏈出現更多變化，南韓需要在聯盟中佔據一席，以領導供應鏈，「儘管對陸出口不順利，但東協（ASEAN）等其他地區的需求會成長，供應鏈對於大陸的依賴將繼續下降。」

報導也提到，美國總統拜登5月底出訪南韓時，有望訪問三星電子，有業內人士表示，這代表以美國為首並排除大陸的半導體供應鏈將加速重塑，且美國3月宣布要組半導體聯盟，並納入台灣、南韓及日本有異曲同工之妙。

最重要的是，若美中關係持續惡化，全球半導體供應鏈重塑的時間也會更快，2025年全球半導體供應鏈就會出現改變，南韓很難保持中立的角色，勢必要在大陸與美國之間做選擇。

（中時新聞網 郭宜欣）