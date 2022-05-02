美國聯準會（Fed）將於周四公布最新利率決策，市場預期將升息2碼，美國10年期公債殖利率一度觸及3％心理關卡，為2018年以來首見。美股5/2走勢開高走低後，尾盤急拉上演深V反彈秀。

道瓊指數盤中一度大跌逾500點，在英特爾、雪佛龍支撐下，重回平盤之上。而標普500指數及那斯達克指數盤中聯袂創今年新低，尾盤急拉逆轉勝。

道瓊指數漲84.29點或0.26％，收33,061.5點。那斯達克指數漲201.38點或1.63％，以12,536.02點作收。標普500指數漲23.45點或0.57％，收在4,155.38點。費城半導體指數漲102.50點或3.51％，收在3,022.24點。

本周聯邦公開市場委員會（FOMC）將公布最新貨幣政策聲明，聯準會將於美東時間周三下午2點公布，聯準會主席鮑爾隨後將於2點30分召開新聞發表會。此外，美國非農就業人數也將於周五公布。

大型科技股表現，蘋果漲0.20％、谷歌漲1.91％、微軟漲2.50％、Meta（臉書母公司）漲5.32％、亞馬遜漲0.18％、網飛漲4.78％。

晶片股方面，德儀漲2.20％、博通漲3.96％、英特爾漲3.14％、輝達漲5.32％、高通漲3.99％、艾司摩爾漲1.30％、美光漲3.53％、超微漲5.05％。

台股主要ADR表現，台積電漲0.89％、日月光漲1.55％、聯電漲2.26％、中華電信跌0.11％。

中概股方面，微博跌1.34％、阿里巴巴漲4.24％、百度漲2.97％、愛奇藝漲3.65％、京東漲2.77％、網易跌1.09％。

銀行股方面，摩根大通漲0.91％、高盛證券漲1.61％、美國銀行漲1.29％、富國銀行漲0.09％。

汽車股方面，福特汽車漲0.78％、通用汽車漲1.42％、特斯拉漲3.70％。

生技股方面，嬌生跌1.01％、默沙東跌1.17％、輝瑞跌1.49％。

石油股方面，雪佛龍漲1.97％、艾克森美孚漲1.36％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌0.41％、達美航空跌0.84％、聯合航空跌0.61％、美國航空跌1.12％；挪威郵輪跌0.85％、嘉年華漲0.29％、皇家加勒比郵輪漲0.84％；Airbnb跌0.28％、Booking Holdings跌0.79％。

其他類股表現，沃爾瑪跌0.66％、開拓重工漲0.73％、3M漲1.17％、可口可樂跌1.81％、家得寶漲2.19％、迪士尼漲1.68％、NIKE漲1.11％、麥當勞跌1.01％。（工商時報 數位編輯）

中國經濟疲軟連同美將再升息 歐股收跌

由於中國經濟數據疲軟，同時美國即將再次升息，歐股今天走跌。

法蘭克福DAX 30指數大跌158.81點或1.13%，以13,939.07點作收。

巴黎CAC 40指數下挫108.16點或1.66%，收在6,425.61點。

倫敦股市因逢假日休市一天。（中央社）