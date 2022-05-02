德同意了 歐盟禁運俄油有譜

德國外交部長巴爾柏克（Annalena Baerbock）近日證實，德國政府改變心意、同意禁止俄羅斯石油進口。歐盟能源部長2日緊急開會，希望各會員國能達成協議，在今年底前禁運俄國石油。

由於市場擔憂中國經濟成長走疲，將影響這個全球最大石油進口國的需求，加上歐盟可能對俄羅斯石油下達禁令，使國際油價2日（周一）下挫。

布蘭特原油期價跌落2.9％，報每桶104.20美元。西德州中級原油期價大跌3.2％，報每桶101.35美元。由於日本、印度、澳洲和東南亞國家周一皆因假日休市，市場交投清淡。

巴爾柏克1日接受德國第一電視台（ARD）訪問時指出，德國在新的石油供應合約裡將大幅降低對於俄國石油的依賴。而這意味著：德國政府如今已準備好承受俄羅斯石油禁運的衝擊。

據德國政府評估，該國目前僅12％的石油進口來自於俄羅斯，比重遠低於俄烏戰事爆發前的35％。歐盟國家近日致力於降低對於俄羅斯油氣的依賴，方法包括另尋替代來源與降低國內油氣消耗量。

外交官員透露，歐盟執委會周末與各國開會討論後，將朝著「今年底前禁運俄羅斯石油」的目標邁進。在德國改變反對立場後，目前對於俄油禁運抱持保留意見的國家，包括奧地利、匈牙利、義大利與斯洛伐克。這些國家擔憂切斷俄國能源供應恐導致本國經濟衰退。

歐盟能源部長周一召開會議，除了希望在禁運俄國石油方面取得共識外，也將討論如何因應俄國天然氣斷供威脅。俄羅斯供應歐盟約40％天然氣與26％石油進口。

俄羅斯上周以「未用盧布支付款項」為由，停止向波蘭與保加利亞兩國供應天然氣，令歐盟其他國家擔心自己恐成下個開刀對象，包括高度依賴俄國能源的德國在內。莫斯科當局表示，天然氣外國買家須將歐元或美元存入俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）帳戶，後者會將費用換為盧布。許多歐洲企業本月面臨天然氣付款截止期限。

歐盟執委會告知成員國，遵照俄羅斯要求恐違反歐盟制裁規定，建議各國以歐元支付並在款項換成盧布前宣布完成交易。