挾七年來最大月線漲幅 美元5月首日走高

美元指數4月強升5％，創逾七年單月最大漲幅紀錄。本周包括美國聯準會（Fed）與英國央行都將召開例會，儘管市場預期兩大央行都會升息，但美國升息幅度較大，支撐美元5月第一個交易日走強。

受惠於Fed將加速升息與避險買盤搶進，美元指數4月分單月大漲5％，寫下2015年1月以來月線最大漲幅紀錄。

美元在5月第一個交易日續強，對歐元上漲0.2％至1.0522美元，對英鎊小升0.1％至1.2570美元，對日圓也升破130至130.01日圓，美元指數來到103.50，上漲0.5％，逼近上周103.93的近20年高檔。

投資人預期Fed本周召開例會後篤定會升息2碼，貨幣政策展望也是偏鷹，唯一不確定的是到底有多鷹。目前市場預期，為了壓制過高的通膨，Fed接下來將積極升息，不排除多次升息2碼。

相較之下，由於歐洲央行緊縮貨幣政策步調遠慢於Fed，加上俄烏戰爭衝擊歐元區的經濟，歐元短線急貶，上周更摜破1.05美元支撐，創五年新低。

瑞銀全球財富管理策略師富拉瑞（Thomas Flury）與資深美國經濟學家羅斯（Brian Rose）在最新研究報告中寫道，「由於Fed決策機構聯邦公開市場委員會將展現鷹派立場，加上地緣政治的隱憂，我們預料美元對歐元將保持強勢。」

瑞銀並調高美元對歐元匯價預測，6月目標價從1.11美元大幅調升到1.05美元，今年9月也調升至1.06美元，年底與明年3月的目標價分別調高至1.08與1.10美元。

除了Fed，英國央行本周四也將召開例會，市場預期英國央行將升息1碼，基準利率將來到1％。

此外，由於上周五美股重挫，衝擊風險性資產，澳元與紐幣周一雙雙走貶，澳元盤中最低下滑至0.7035美元，紐幣則來到0.6422美元，創兩年新低。澳元與紐幣4月份分別重貶5.7％與6.9％。

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