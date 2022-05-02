股市震盪 美國公債趁勢反彈

美國聯準會（Fed）利率會議在即，少了Fed官員鷹派談話的干擾，公債殖利率升勢暫歇，富時全球債券指數小幅反彈，且美國公布的第一季經濟意外衰退1.4％，4月消費者信心指數不如預期，加上企業財報引發股市震盪，美國公債趁勢反彈0.31％，10年期公債殖利率回跌至2.8224％。

富蘭克林證券投顧表示，其他成熟市場債市，歐洲公債因俄羅斯切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，歐洲通膨壓力高漲，瑞典央行宣佈升息一碼至0.25％，瑞典公債下跌0.12％。日本央行則是強化極寬鬆貨幣政策的承諾，每日將無上限購入固定利率債券，日本公債上漲0.48％。

公司債市方面，富蘭克林證券投顧指出，美國非投資級債指數、歐洲非投資級債指數雙雙下跌，但美國投資級債指數上漲。大陸防疫封鎖，及俄羅斯核武威脅，並開始切斷對歐洲國家天然氣供應，加劇Fed激進緊縮政策對全球經濟損害的擔憂。

德國4月通膨7.4％、創紀錄來最高，市場預期歐洲央行將加快緊縮，下調今年經濟成長預測至2.2％，若能源禁運則恐面臨經濟衰退，此外經濟數據顯示英國經濟復甦乏力，市場下修對英國央行升息的預期。

富蘭克林證券投顧解析，財報公布略有推升美國投資債表現，非投資級債中的航空債，持續受惠財報與財測前景，表現居於領先。通訊與科技產業表現相對落後，各評級中以BB級表現較佳。歐洲非投資級債則以金融跌幅較輕。利差方面，美國非投資級債指數及歐洲非投資級債指數利差均擴大。

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