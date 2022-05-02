本周重大訊息 3國央行恐掀升息風暴

5月第一周重大財經訊息將接踵而至，首先，美英澳三國央行將掀起升息風暴，美聯準會可能升息2碼加息，英國央行可能連續第4次升息，澳洲可能啟動10年來首次升息；另外，非農、多國PMI等重要經濟數據也將於本周發布。

市場稍早預期，澳洲央行最快今年6月就會升息，成為澳央自2010年以來首度緊縮貨幣政策，並讓澳洲加入全球央行啟動升息循環的列車。

但根據華爾街見聞引述外電調查經濟學家意見，在通膨持續升溫之下，5月3日澳洲央行恐將率先公布利率決議，市場預計澳洲央行最早可能在本周升息。

周四（5月5日），美聯準會呼聲已久的2碼升息或如期而至，為22年來以來首次。鮑爾在最新一次亮相中放鷹，表示5月會議討論升息50個基點，並暗示年內不止一次。同天，英國央行升息可能緊隨其後，這將是英國央行連續第四次升息。

周五（5月6日），美國非農就業數據將發布，經濟學家預計美國4月非農新增就業人數下降至40萬，前值43.1萬，而失業率則持平，維持在3.6%的低位。

另在股市休市方面，5月2日A股和港股因勞動節休市，倫敦證券交易所、越南河內交易所因公共假日休市；5月3日：A股繼續休市，東京證券交易所因憲法紀念日休市，河內交易所繼續休市，印度國家證券交易所因開齋節休市；5月4日，A股繼續休市；5月5日，東京、首爾證券交易所因兒童節休市一日。

此外本周德法及歐元區都將公布4月製造業PMI終值、消費者信心指數、經濟景氣指數、美國4月IS製造業指數；日本東京4月CPI、美國4月失業率等等。

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