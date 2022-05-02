金融海嘯來最糟 美散戶熊市情緒指數飆高

高通膨衝擊企業獲利及消費需求，再加上市場預期聯準會持續升息，導致投資人對股市前景日漸悲觀。美國散戶投資人協會情緒調查（AAII）最新結果顯示，美國散戶熊市情緒指數創下2009年3月以來新高。

該調查自1987年以來每周進行一次，詢問散戶投資人對未來6個月股市的看法。今年4月27日為止一周的最新調查結果顯示，投資人熊市情緒指數較前一周增加15.5個百分點至59.4％，是連續第4周高於歷史平均值30.5％，主因是高通膨及升息預期令許多先前看法中立的投資人趨向悲觀。

回顧2009年3月美國深陷金融危機之際，投資人熊市情緒指數曾高達70％。部分人士預期下一次調查（5月4日為止）的熊市情緒指數將再創新高，因為美國政府近日公布第一季國內生產毛額（GDP）萎縮1％，與華爾街預期的成長1％落差顯著。

最新調查顯示中性情緒指數較前一周下滑13.1個百分點至24.2％，而牛市情緒指數較前一周下滑2.4個百分點至16.4％，是連續第23周低於歷史平均值38.0％。

受訪者普遍表示，烏俄戰爭延燒、股市劇烈震盪、通膨升溫、各國陸續升息，且疫情一波未平一波又起，種種因素都打擊企業獲利及經濟前景，令投資人看空股市。

最新調查也詢問投資人對那斯達克指數持續震盪的看法，結果顯示41％的受訪者看衰那斯達克走勢，認為只要全球疫情尚未全面解除且烏俄戰爭持續，那斯達克震盪將延續，只有11％的受訪者看好那斯達克牛市前景。

近來多項調查都突顯美股熊市情緒高漲，例如CNN恐懼與貪婪指數近日一路下滑至29點，從上周的中性領域跌至恐懼領域，反映投資人信心在短時間內丕變，造成許多上市公司市值暴跌。

以電動卡車製造商Rivian為例，6個月前公司市值超過1,500億美元，如今只剩270億美元。