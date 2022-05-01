傳普丁將動胃癌手術 權力暫時轉交他

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述Telgegram帳號General SVR報導，克里姆林宮消息人士指出，俄羅斯總統普丁將進行胃癌手術，期間將把權力暫時轉移給強硬派的前國家安全委員會（KGB）局長、現任聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）。

General SVR引述的克里姆林宮內部人士指出，普丁18個月前就罹患胃癌及帕金森氏症，原本預計4月中旬後進行癌症手術，不過目前手術已經延後至5月9日俄羅斯「勝利日」（Victory Day）之後。

General SVR指出，普丁被建議進行手術，原本也已經討論好手術日期，看起來這項手術並不是特別緊急，但也不能拖延。

70歲的帕特魯舍夫被視為俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的關鍵建築師，也是他說服普丁，基輔充斥新納粹份子。

General SVR稱，普丁有腫瘤，最新檢查發現和這種疾病有關。報導也指他患有帕金森氏症及情感性思覺失調症（Schizoaffective disorders），會出現幻覺及狂躁等症狀。General SVR的消息人士疑似為克里姆林宮前高階軍官，他稱普丁曾討論過將會進行「醫療程序」。

消息人士指出，醫生堅持普丁必須進行手術，不過還沒有確定日期。儘管不清楚普丁在接受手術後會有多久無法工作，不過消息人士推測，應該只會是很短暫的時間。

他也提到，普丁不太可能同意「轉移權力」，但已準備好安排「代辦」（charge d’affaires）控制俄羅斯及戰爭，他說在普丁接受手術及術後恢復的2至3天內，俄羅斯的實際控制權會只轉移給帕特魯舍夫。

報導指出，如果屆時權力真的轉移給帕特魯舍夫，將會令人相當意外，因為根據俄羅斯憲法，權力應該完全轉移給總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。

General SVR指普丁是在與帕特魯舍夫進行2小時的促膝長談後選擇了這名間諜大師，General SVR的另一則貼文稱，普丁向帕特魯舍夫明確表示，普丁幾乎把他當成體系裡唯一信得過的人及朋友，普丁更向他承諾，如果健康狀況急速惡化，俄羅斯的實際管理權將會暫時轉移給他。

General SVR 4月初曾發布貼文稱，醫生給普丁開了新的西方藥，而且劑量更重，不過其中一種藥讓普丁出現嚴重暈眩、虛弱等副作用，開立這張處方箋的醫生隨即被換掉，據信這個藥是從一個不友好的國家進口的。

普丁日前與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）開會時臉部浮腫、右手緊抓桌子邊緣的畫面引人側目，General SVR指出普丁健康惡化，原本服用的帕金森氏症藥物已經無法達成預期藥效，不過過去一個月來醫生又無法說服普丁換藥來抑制症狀，因為普丁不敢嘗試新藥物。

General SVR 是社群平台Telegram上相當熱門的頻道，這個頻道與莫斯科國立國際關係學院（Moscow State Institute of International Relations）教授、政治科學家索羅威（Valery Solovey）有關，索羅威2月才因為經常評論普丁的身體狀況被拘留問訊7小時。

（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：Vladimir Putin ‘will undergo cancer operation in the near future’ and is set to ‘hand over power to hardline ex KGB chief while he is incapacitated’, insider claims

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