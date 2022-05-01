通膨下的投資法 巴菲特5.5小時精選QA

投資界春晚重回實體，由股神巴菲特（Warren Buffett）掌舵的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway）於4月30日召開年度股東大會。根據《華爾街見聞》報導，與過去兩年線上股東會不同的是，今年除了改為實體股東會之外，今年問答時間拉長達五個半小時，巴菲特與老搭檔孟格（Charlie Munger）親自回答股東及外界關注許多問題。《工商時報》整理投資人的四個關鍵問答， 巴菲特、孟格談投資、談比特幣，也談給年輕人的建議。

問：如果只選擇一檔股票來對抗通膨，你會選擇什麽？

巴菲特：你能做得最好的事情，就是在某件事上做的特別好。不管有沒有經濟利益，人們會給你一些他們生產的東西來換取你能提供的東西（技能），最好的一項投資就是投資自己。做自己擅長做的事情、成為對社會有用的人，就不用擔心錢因高通脹而貶值了。

問：對於比特幣、虛擬貨幣的看法？

巴菲特：我是不會買比特幣的。他舉例說，如果要賣出總資產250億美元的美國所有農場1%的股權，或者擁有美國所有公寓1%的股權，他會做這筆買賣。而如果有人要25美元賣出所有比特幣，他不會買。農場和公寓是有生產能力的，他們有產出、有租金，但比特幣什麽都沒有。比特幣不是有生產力的資產，它的價值取決於下一個買家願意付給賣家多少。現在有很多人參與這場賭博的遊戲，但這些資金在不同的人之間轉手，只是所有者不同，這其中有人賺有人賠。

巴菲特還說，為什麽要買比特幣，波克夏也可以出自己的幣。歸根結柢，美國政府沒有理由讓另一種貨幣取代我們現在更青睞的美元。

孟格：在我一生中，我試圖要避免一些既愚蠢、又邪惡、還讓我顯得比別人更差勁的東西，我覺得比特幣三點都占了。說它愚蠢，因為它的價值會歸零，說它邪惡，因為它削弱健全的美國金融系統。此外，相比已經禁止比特幣的國家，美國等國顯得愚蠢。

當你有自己的退休帳戶時，你的財務管理人讓你把所有錢都投資比特幣時，說「不」。

問：收購財產及意外事故再保險公司Alleghany Corp，收購價如何得出？



巴菲特：這是Alleghany公司自行支付高盛諮詢費用之後的價格，此前每股收購價是850美元。

他隨後回憶了在1970年代後期如何說服兩家投行，以付給每家投行僅6萬美元的超低價格尋求收購交易中定價的「公平意見」（fairness opinion）。他稱這也是孟格給出的建議，即聯繫10家投行並提供一個很低的價格，可能是具有侮辱性的低價。給10家銀行都提供同樣報價，如果還沒有達成提供公平意見的協議，就再回到第一家銀行，並提供稍微多一點點的報價。

分析指出，在炫耀自己如何規避投行的高昂諮詢費用方面，巴菲特說了不少。他喜歡用超級低價來「貨比三家」，以獲得投行對收購定價的公平意見，恰好說明他一直在追求「撿便宜、找打折」，即便只是與收購相關的諮詢費。

被問及如何看待GAAP會計準則時，巴菲特表示，GAAP並不代表企業實際的價值，而且很難制定適用於每家公司的會計準則。GAAP作為一個慣例更像是為了保護審計師，否則他們就會被起訴。

問：年輕人如果還不知道要做什麼，有什麼建議嗎？

巴菲特：我想做投資人，恰好我爸爸就是做這個的而且喜歡這個。我家裡有足夠的書讓我看。這是個偶然。但是我確實認為，找到你真正想做的事情然後一生從事，找到你想要生活的世界是什麽樣的，為自己真正尊敬的人打工，這就是我畢業之後做的。我想要本傑明．格雷厄姆（現代證券分析之父）的世界。後來他確實雇傭了我，然後我就給自己工作了，我就是想要給自己打工。

孟格：我的建議是，找到你真正不擅長的，然後規避它們。就算你很聰明，你也不可能做好你不感興趣的事情。

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