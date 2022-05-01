波克夏股東會回歸實體 Q1淨利下滑逾5成

股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威投資公司（Berkshire Hathaway）於4月月30日召開年度股東大會，此為2019年來首次回歸實體。波克夏在股東會揭幕前公布第一季業績，受到投資損失拖累，該季獲利下滑逾五成。

柏克夏A股29日收盤下跌3％，報484,340美元，2022年來股價累計上漲6.6％，同期標普500指數下跌13％。

柏克夏第一季淨利年減53％至54.6億美元，或A股每股3,702美元，遠低於一年前同期的117.1億美元，或A股每股7,638美元。若以巴菲特偏愛的衡量數據—扣除投資結果的營業利益來看，淨利達70.4億美元，優於一年前同期的70.2億美元。

柏克夏保險事業首季營業利益下滑，鐵路、公用事業與能源、製造、服務與零售事業皆呈報成長。通膨與升息憂慮使得美股陷入修正，柏克夏最大持股—蘋果2022年來股價大跌13％。

柏克夏再度回到奧馬哈舉辦年度股東會，這是2019年來、疫情爆發後的首次實體會議。91歲的董事長暨執行長巴菲特與高齡98的副董事長孟格（Charlie Munger），將在長達5個小時的大會回答股東提問，副董事長詹恩（Ajit Jain）和呼聲最高的巴菲特接班人—副董事長艾貝爾（Greg Abel），都將與會。

市場預期股東會可能討論市場展望、潛在投資計畫、股票買回、公司治理，與巴菲特對經濟前景的看法等。

柏克夏股東會每年都吸引數萬名鐵粉朝聖，研究機構Empire Financial Research執行長提爾森（Whitney Tilson）已連續25年與會，他說這是向投資大師學習的絕佳機會。