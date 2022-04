5月賣股潮降臨？美股三大指數狂瀉

4月最後一個交易日美股表現慘烈,科技股殺聲隆隆拖累大盤,三大指數同步收黑,道瓊工業指數狂瀉逾900點,那斯達克指數創下2008年來最大月線跌幅。美股將進入「5月賣股潮」,投資人密切關注即將登場的聯準會(Fed)例會與4月就業報告,專家預期,股市恐將持續波動。

受亞馬遜財報疲弱、蘋果警告本季營收不如預期影響,科技股雲集的那斯達克指數29日重挫將近4.2%,報12,334.64點;標普500指數挫低3.6%,以4,131.93點作收;道瓊工業指數狂瀉939.18點或2.8%,收在32,977.21點。那指與標指雙雙跌至2022年來新低水準。

美股4月遭遇一連串逆風,包括聯準會緊縮貨幣、通膨居高不下、部分大企業業績失色、大陸疫情升溫與俄烏戰爭等。那指4月重摔13.3%,創2008年10月全球金融危機時期以來最大月線跌幅,標指下挫8.8%,寫下2020年3月以來最差月度表現;道指全月下跌4.9%。

那指較前次波段高點狂瀉23.9%,意味著進入熊市,標指與道指分別較前次高點下跌14.3%與10.8%。

受升息、斷鏈和戰爭侵擾,科技股為這波拋售潮的重災區。亞馬遜第一季業績意外出現7年來首次虧損,加上財測不如預期,引發29日股價暴跌14%,創下2006年來最大單日跌幅。

據FactSet數據,由臉書母公司Meta、蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌組成的尖牙股(FAANG),再加上微軟,6大科技巨擘4月市值合計蒸發1.4兆美元,2022年來市值共流失2.2兆美元。依據歷史經驗,美股在5至10月向來表現低迷,也因此有「5月賣股度假去」(Sell in May And Go Away)的說法。CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出,美股季節性疲弱在期中選舉年又格外明顯。