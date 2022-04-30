買推特也沒用 穆斯克推文仍遭限制

特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）以創建言論自由平台為由，砸440億美元買下推特成為新老闆。然而，穆斯克2018年發布誤導性的推文，造成特斯拉股價波動，不僅遭美國證券交易所（SEC）開罰，還被要求發特斯拉相關推文需經過特斯拉律師同意；如今身為推特新老闆的穆斯克，試圖破除這項限制，仍遭美國地方法院駁回。

綜合外媒報導，2018年，穆斯克發布一條推文引起軒然大波，內容稱有意將特斯拉私有化，甚至說已經獲得將其私有化的資金，特斯拉股價應聲劇烈波動；對此，SEC指出穆斯克發布的推文具誤導性，導致特斯拉股價出現波動，而穆斯克律師則辯稱，SEC對穆斯克的行為已經越界，且侵害他的言論自由。

最終雙方達成和解，SEC要求穆斯克和特斯拉各支付2000萬美元，合計4000萬美元的罰款，同時穆斯克必須辭去董事長職務3年；此外，穆斯克若要發布與特斯拉相關推文或聲明，必須取得特斯拉律師的同意才能發布。

時隔4年，穆斯克上個月請求法官終止這項和解協議，希望能夠推翻協議所帶來的限制，但在穆斯克收購推特後，美國地方法院裁定，穆斯克仍須獲得特斯拉律師的同意，才能發布與特斯拉相關推文及聲明。

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