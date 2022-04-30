美半導體股大殺！台積聯電ADR崩 散戶驚

美股只出現一天反彈，周五又迎來大殺戮，四大指數全面重挫，受到英特爾、蘋果等科技巨頭財測不佳衝擊，那指和費半指數崩跌逾4%最慘烈，其中英特爾、輝達（NVIDIA）暴跌逾6%，影響所及，台積電、聯電 ADR分別狂殺2.4%和4.5%。下周台股投資人小心指數回測前低16,219點，靜待周三（5/4）聯準會（Fed）利率決策會議，升息結果若如市場預期，短線可望利空出盡。

美股面臨接二連三不利因素，大型龍頭股亞馬遜、蘋果、英特爾和Netflix等披露最新一季財測不如預期，推升投資人悲觀情緒，市場湧現賣壓；另外，聯準會緊縮政策加速升息，大陸疫情激增，俄烏戰爭打亂供應鏈，美債殖利率飆升等持續干擾股市，而投資人更擔憂美國經濟將陷入衰退。

周五恐慌指數VIX狂飆11%，美股四大指數全面趴倒。道瓊指數重挫939點（或2.77%）收32,977點；那斯達克指數狂瀉536點（或 4.17%）收12,334點；標普500指數大跌155點（或3.63%）收4,131點；費城半導體指數崩殺136點（或4.47%）收2,919點。

目前交易員預期Fed將在5月升息2碼、6月升息3碼，使得科技股首當其衝，成為空頭狙殺箭靶。從月線來看，以科技股為主的那指4月大跌13.26%，為2008金融危機以來單月最慘；標普500指數下跌8.8%，為2020年3月疫情爆發最糟糕的月份；道瓊指數則下跌4.91%。

值得留意的是，那指從高點下殺23.9%，處於空頭熊市格局；標普則下跌14.3%；道瓊下跌10.8%。

五大科技巨頭骨牌效應倒地。亞馬遜帶頭殺崩跌14.05%；蘋果下跌3.66%；微軟下跌4.18%；Alphabet（google母公司）暴跌3.72%；Meta（原臉書）下跌2.56%。

費半主要成分股慘遭血洗。輝達（NVIDIA）狂殺6.24%；英特爾大跌6.94%；高通重挫5.74%；超微（AMD）下跌4.6%；應用材料和德儀分別下跌3.73%、3.18%。而台股ADR部分，台積電ADR下跌2.4%；聯電ADR挫跌4.5%。

分析師認為，市場可能從漫長而痛苦的修正轉向更令人不安的情況。2020年3月出現股災後迅速反彈，但如今可能是緩步前進的熊市，為去年進場的投資人帶來虧損。

但樂觀派分析師則表示，當前市場低迷正考驗著投資人，如同黎明前最黑暗的時刻，一旦市場習慣Fed緊縮和升息循環政策，前方就會出現一道曙光。

科技股超級財報周落幕，下周重量級大事包括聯邦公開市場委員會（FOMC）於5月3日至4日召開會議、4月非農就業數據和輝瑞、星巴克等企業財報。

（中時新聞網 吳美觀）