陸封城衝擊 蘋果營收估減80億美元

上季業績、獲利優於預期，本季表現面臨供應鏈挑戰

蘋果上季（2022會計年度第二季，到3月26日止）營收、獲利優於預期，但終究還是躲不掉供應鏈挑戰，預警中國封城造成的供應鏈問題對本季營收衝擊上看80億美元，蘋果股價周五早盤跳空開低下跌逾1％，但之後隨即拉升至平盤之上。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）周四美股盤後預警蘋果本季面臨數個挑戰，其中之一是中國疫情惡化造成上海等地封城、廠房停工，再加上半導體產業缺貨尚未化解，估計將使蘋果本季營收損失40億至80億美元。此外，中國封城也可能打擊當地消費需求。

去年第四季蘋果在中國登上智慧型手機市占龍頭寶座，是六年來首例，但好景不常。市調機構Counterpoint Research統計，今年第一季iPhone中國市占率從前一季的21.7％跌至17.9％。另一機構Canalys調查也顯示今年第一季iPhone中國出貨量較前一季下滑36％。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）坦言，蘋果「難逃」供應鏈挑戰。Wedbush證券公司分析師伊弗斯（Dan Ives）也表示：「供應鏈問題依舊是蘋果在中國面臨的主要挑戰，將阻礙本季成長。」

蘋果上季營收年增9％至972.8億美元，每股盈餘（EPS）經調整後達到1.52美元，皆高於華爾街預期。上季iPhone部門營收年增6％至506億美元，證明iPhone 13需求旺盛。

庫克表示：「上季iPhone升級用戶量創新高，還吸引大批Android手機用戶改用iPhone，締造雙位數百分比成長率。」

自從Mac電腦捨棄英特爾晶片改用蘋果研發的M1晶片後，Mac部門營收也蒸蒸日上，在上季年增15％至104.4億美元。然而，iPad近年需求萎縮就連改用M1晶片也挽救不了頹勢，使該部門上季營收下滑2％。

蘋果最新搖錢樹-軟體服務事業上季營收年增17％至198.2億美元，但與過往相比稍微遜色。過去兩年蘋果軟體服務單季營收通常都比華爾街預估高出3％至8％，但上季營收只比華爾街預期高出0.5％。