從日本國粹到失去光環 相撲選手轉職求生

相撲運動在日本被視為國粹，相撲選手不但地位崇高，如果成為最高等級的橫綱，引退後還享有終生俸，不過不少人辛苦鍛鍊後，還是無法有好成績，只好轉換跑道，擔任業務、照護員等，重新適應沒有相撲光環的人生。從蒙古來到日本，奪下第69代橫綱最高榮譽的白鵬翔，是相撲史上45勝、最多勝的傳奇人物，不算代言，單是橫綱就能領取4,500萬日圓、相當台幣1千萬元的年薪，去年他因為膝傷不斷宣布引退，卻能繼續享有終生俸，生活絕對無虞。

日本民眾表示：「日本人對白鵬翔，應該是繼羨慕又忌妒，他不是日本人，但當上最高等級的橫綱，他比日本相撲選手更壯。」

不過不是每個人，都能當上橫綱，如果相撲選手無法在比賽中脫穎而出，只好選擇放棄另尋出路，現年44歲的齋藤拓也就是一例，深刻體悟到轉職的痛苦。前相撲選手齋藤拓也說：「相撲選手也應該要找時間閱讀及讀報，跟上世界瞭解時事，如果哪天離開相撲圈時，自己已經準備好。」

齋藤拓也語重心長，本來想學習成為麵包師的他，面試卻到處碰壁，除了年紀太大，被認為不適合當學徒，身材太壯也被嫌棄進不了廚房，要找其他工作也不容易，他甚至原本連電腦都不會操作，所幸靠努力從事法務工作。

前相撲選手修二直幸指出：「我當相撲選手很久，但一直沒辦法成為關取，我曾幫相撲冠軍準備餐點，幫他們洗澡擦背，現在照顧老人家，也是在做類似的事。」想盡辦法求生，在經歷辛苦的相撲訓練後，退休選手不斷嚐試，希望藉由自己的堅強意志，替人生找到新的出路。

（林柏宇、鄧邦貫／綜合報導）

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