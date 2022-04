和談免了!聯國秘書長:俄烏會打到克宮喊停為止

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)周三說,俄烏戰爭會繼續打下去,直到「俄羅斯決定喊停」。

據CNN新聞網報導,古特瑞斯說,這場戰爭不會以會談結束。他說,雖然可以盡量舉行會談,但那不會結束這場戰爭。當俄羅斯聯邦決定停戰,並停火後,才可能有嚴肅的政治協議。

古特瑞斯周二赴莫斯科,和俄羅斯總統普丁舉行一對一會談,以討論人道援助提案,還有從衝突區,也就是馬立波(Mariupol)撤出平民。而普丁同意,「原則上」允許聯合國和紅十字國際委員會(ICRC)協助從馬立波(Mariupol)的亞速鋼鐵廠(Azovstal steel factory)撤出平民。

當古特瑞斯被問及,在調查俄軍涉嫌於基輔市郊布查(Bucha)犯下戰爭罪中,聯合國打算扮演什麼角色時,他重申,會呼籲進行「獨立調查」。

文章來源:War will continue until “Russia decides to end it,” UN Secretary-General says

(中時新聞網 楊幼蘭)