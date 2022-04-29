穆斯克砸1兆吃下推特 老謝1句話預言結局

全球首富、特斯拉執行長穆斯克近日以440億美元（約台幣1.28兆元）成功收購社群媒體巨擘推特（Twitter）。財信傳媒董事長謝金河表示，此時大家目光都聚焦在川普身上，曾在推特擁有超過8,000萬粉絲的川普強調，他絕對不會回推特。不過，從PayPal 、Tesla到Space X，穆斯克的一舉一動都撼動世界，這次推特恐怕又有一場翻天覆地的媒體革命。

謝金河在臉書發文指出，經過將近20天對峙，穆斯克看來已經克服原來大股東欲採取毒藥丸條款稀釋股權抗爭，將以每股54.2美元（約台幣1586元）收購推特。以推特發行7.6358億股推算，完成全面收購約要413.86億美元（約台幣1.21兆元），穆斯克拿自己手上三分之一特斯拉當作抵押，安排465億美元（約台幣1.36兆元）資金進行收購，看起來還有剩。

大家好奇穆斯克花大錢買下推特目的何在？謝金河說，穆斯克3日宣布收購推特，4日推特跳空大漲27.12%，5日推特漲到54.57美元（約新台幣1597元），大約是在這次收購價格附近，後來大股東出來反對收購，不過股價最低只跌至44.36美元（約新台幣1298元），這幾天馬斯克的收購案峰迴路轉，看起來小股東都站在他這邊，讓原經營團隊感覺大勢已去。

穆斯克取得最後勝利後表示，言論自由是民主運作的基石，推特將為各種討論提供平台，他買下推特是建立新的平台。

謝金河提到，這個時候大家的目光都聚焦在川普身上，2021年1月，川普在競選中被推特終身禁止使用帳號，不久臉書也跟進，這頓時讓人想到社群平台也會成為政治攻防的工具，這次穆斯克以改革媒體為己任，拿下推特後會有什麼新的改變？很多人都會關注。

有人問川普說，如果穆斯克邀請他回來推特，他會不會考慮？川普說絕對不會，他說他會努力經營他的Truth Social的新平台，川普被趕出推特之前，他個人粉絲超過8000萬人。

謝金河認為，從PayPal 、Tesla到Space X，穆斯克的一舉一動都撼動世界，這次推特恐怕又有一場翻天覆地的媒體革命！

（中時新聞網 吳美觀）

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