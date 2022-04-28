意外!美首季GDP季減年率1.4％

受到全球供應鏈持續打結、通膨飆漲與俄烏衝突未歇的打擊，美國經濟意外萎縮，首季國內生產毛額（GDP）季減年率達1.4％，創下2020年春季疫情爆發曾短暫衰退以來最疲弱表現。

美國經濟雖倒退，但在企業財報紛紛開高帶動下，歐美股市周四全面上漲，美股道瓊工業指數早盤上漲144點或0.43％，標普5百指數與那斯達克指數分別上揚0.75％與0.83％。德國、英國與法國大盤漲幅介於0.3％至1.2％間，Stoxx 600泛歐股市指數上漲0.53％。

美國商務部28日公布，美國今年首季GDP初值估季減年率為1.4％，不僅遜於經濟學家預估的季增1％，也遠低於去年第四季的擴張6.9％。

美國今年頭幾個月面臨諸多挑戰，包括Delta變種病毒感染病例攀升、通膨飆至40年新高，以及俄國全面入侵烏克蘭帶來影響等，這些因素皆對於經濟活動造成衝擊。

報告顯示，民間部門庫存投資速度放緩，與去年第四季呈現極大落差，加上貿易赤字擴大、防疫相關的聯邦政府支出下滑，皆抑制首季經濟成長動能。

但好消息是，美國經濟兩大支柱─企業整體投資與消費者支出持續強勁。數據顯示，占美國經濟七成的消費者支出首季攀升2.7％，高於去年第四季的成長2.5％，可望成為帶動經濟持續復甦的火車頭。

許多經濟學家預估，儘管美國首季經濟表現欠佳，但在消費者不畏通膨壓力持續支出，以及企業勇於砸錢投資的協助下，第二季之後可望恢復溫和成長。

商務部周四亦公布，聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標─扣除食品與能源的核心個人消費支出物價指數（PCE）首季攀升5.2％，高於去年第四季的5％增幅與Fed設定的2％目標，但低於市場預期的攀升5.4％。計入食品與能源項目，美國首季PCE年升幅達7％，高於上一季的增幅6.4％。

經濟學家對於美國經濟抱持一定信心，認為未來衰退機率應該不大。但許多分析師擔憂，Fed為了對抗通膨飆漲加速升息的作法，恐進一步拖累經濟成長。