避險買盤升溫 首季黃金需求激增三成

世界黃金協會周四公布最新報告指出，由於新冠疫情復燃與爆發俄烏戰爭，全球政經不確定性大增，帶動市場避險買盤增溫，今年第一季全球黃金需求較去年同期跳漲逾三成。

據世界黃金協會(WGC)的資料，今年首季全球黃金需求共1,234噸，較去年同期勁增34％，其中買盤主力來自於黃金ETF。WGC指出，由於全球通膨居高不下引發市場不安，加上地緣政治風險急升，刺激投資人搶進金市避險，推升金價上漲。與去年第四季相較，今年第一季黃金平均價格上漲5％。

來自ETF的需求尤其強勁，黃金ETF第一季黃金持有部位增加269噸，達到3,836噸，創2020年11月以來次高紀錄。

WGC表示，「第一季金價走堅、股市疲軟、通膨預期快速上揚與意料之外的地緣政治事件都是刺激黃金需求的主要因素。」

不過，條塊、金幣與金飾的投資第一季全告下跌，主要原因是受到中國封城的影響。其中條塊與金幣的投資僅282噸，較去年同期減少20％，金飾需求亦下滑至474噸，年減7％。

WGC指出，由於中國擴大延長封城，加上步入淡季，條塊、金幣與金飾的需求第二季可能進一步下滑。

此外，與去年第四季相較，全球央行今年第一季購買黃金的手筆則增加逾1倍。WGC針對全球央行所做訪調發現，「金價在爆發危機期間總是閃閃發亮是央行願意持有黃金的最主要原因，此為調查以來首見。」

供給方面，今年第一季全球黃金總供給量為1,156.6噸，較去年同期增加4％。WGC表示，金價上漲與經濟成長走疲帶動黃金回收率上揚。

由於美國公債殖利率上揚與美元強升，金價短線出現拉回，但WGC資深市場分析師葛波爾(Krishan Gopaul)指出，「由於全球狂吹通膨風，今年全年金價恐欲小不易。」

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