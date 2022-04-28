聯合國祕書長籲停火4天 邀俄烏元首分別會面

俄烏戰局僵持之際，聯合國祕書長古特雷斯正式要求與俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基分別會面，以討論實現和平等事宜。他還呼籲在21日起的東正教復活節期間暫停炮火4天，使烏克蘭平民得以疏散和接受援助。21日普丁則下令取消強攻馬立波亞速鋼鐵廠的計畫，稱為了保護俄軍官兵的生命，應該繼續封鎖當地剩餘烏方守軍所在的鋼鐵廠，「讓一隻蒼蠅也飛不過去。」

古特雷斯的發言人杜雅里克20日表示，古特雷斯19日分別致函俄烏常駐聯合國代表團，表示希望前往兩國首都並與俄烏總統分別會面。他說，在這個非常危險和嚴重的時刻，古特雷斯希望討論採取緊急措施，在《聯合國憲章》和國際法的基礎上，為烏克蘭和多邊主義的未來帶來和平。古特雷斯還稱，俄烏都是聯合國的創始會員國，始終堅定支持聯合國。

據報導，自俄烏戰爭爆發以來，古特雷斯與澤倫斯基僅在3月26日通過電話。而在古特雷斯聲稱俄侵烏違反《聯合國憲章》以來，普丁便未接過他的電話，或與他進行任何聯繫。

19日，古特雷斯呼籲俄烏在東正教復活節期間（21日至24日）實施人道主義停火，以便平民安全離開衝突地區，聯合國及其合作夥伴能夠向衝突地區無阻礙地運送人道援助物資。烏克蘭外交部20日表示，同意此人道主義停火計畫。

俄國國防部長紹伊古21日向普丁匯報烏克蘭東南部黑海港市馬立波的戰情。紹伊古表示，馬立波「已經解放」，俄軍已控制除亞速鋼鐵廠外的整個馬立波市，2000多名武裝人員被「牢牢地」封鎖在鋼鐵廠內，而俄軍完成亞速鋼鐵廠的作戰行動大概需要3到4天。

普丁聽取匯報之後，下令取消攻打亞速鋼鐵廠的計畫。他說，「我認為，強攻馬立波工業區的提議是不合適的」，稱需要考慮保護俄軍官兵的生命。他補充說：「沒有必要爬進地洞，在這些工業設施的地下爬行。請封鎖住這個區域，讓一隻蒼蠅也飛不過去。」

俄方20日再對馬立波剩餘的守軍下達投降的最後通牒，但又遭到拒絕。普丁則向紹伊古表示，「再次請所有目前仍沒有放下武器的人這樣做」，他並稱，俄方根據國際法保障人員的生命安全，傷者將會得到專業的醫療照顧。(中國時報 王嘉源)

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