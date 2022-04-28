晶片業慘？美晶片一哥財報曝 華爾街驚嚇

近期市場看衰終端消費需求疲弱，導致半導體業景氣雜音再現，但美國晶片大廠高通周三（27日）盤後公布第二財季營收暴增 41%，再創新高，不僅跌破華爾街分析師眼鏡，第三季財測展望也優於市場預期，激勵盤後股價噴漲 6%。

高通第二財季營收111.6億美元，高於預期的106億美元，年增41%；每股收益為3.21美元，也高於預期的2.91美元，年增69%。獲利來自於智慧手機處理器、數據機晶片，以及連接蜂巢式網絡 (cellular networks) 專利授權。

晶片與軟體事業QCT營收較去年同期大增 52% 至 95.5 億美元，而專利授權事業QTL的營收達到15.8億美元，小幅下滑 2% 。

值得一提的是，手機晶片營收63.3 億美元、年增56%，一般認為在通膨環境下，智慧手機銷售可能放緩，但這家主要安卓晶片製造商尚未受到影響；RF射頻前端營收為 11.6 億美元，年增28%。

高通執行長 Cristiano Amon強調，上季營收改寫歷史新高，反映出晶片業務多元化策略奏效，以及市場對處理器技術的需求強烈。

此外，高通給出下季財測令人喜出望外，Q3營收估105億~113 億美元，優於預期的 99.7 億美元；QCT營收91億~96億美元；QTL營收約14 億~16 億美元；稀釋後 EPS約在2.75 至 2.95 美元之間，較預期2.6美元來得高。

在高通周三發布強勁財報之前，市場對今年晶片業者營收抱持懷疑態度。展望2022會計年度，高通認為，在三星Galaxy旗艦手機和大陸智機供應商帶動下，手機晶片營收將成長逾50%。

周三，高通股價上漲1.2%，收在135.10 美元。受到營收創新高與財測亮眼激勵，盤後股價飆漲6.33%。

（中時新聞網 吳美觀）