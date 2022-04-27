美股漲跌互見 微軟漲4.81％

美國科技類股昨天遭大量拋售後，今天華爾街股市回穩，主要指數收盤漲跌互見，目前投資人正準備迎接美國主要企業的更多財報。

道瓊指數漲61.75點或0.19％，收33,301.93點。那斯達克指數跌1.81點或0.01％，以12,488.93點作收。標普500指數漲8.76點或0.21％，收在4,183.96點。費城半導體指數跌14.20 點或0.49％，收在2,894.91點。

大型科技股表現，蘋果跌0.15％、谷歌跌3.75％、微軟漲4.81％、Meta（臉書母公司）跌3.32％、亞馬遜跌0.88％、網飛跌4.97％。

晶片股方面，德儀漲0.56％、博通跌0.09％、英特爾跌0.66％、輝達跌1.99％、高通漲1.20％、艾司摩爾跌0.63％、美光跌0.91％、超微跌0.29％。

台股主要ADR表現，台積電跌2.71％、日月光跌0.64％、聯電漲3.20％、中華電信漲0.43％。

中概股方面，微博漲1.60％、阿里巴巴漲5.16％、百度漲5.89％、愛奇藝漲3.42％、京東漲7.91％、網易漲1.81％。

銀行股方面，摩根大通跌1.30％、高盛證券漲0.04％、美國銀行跌0.55％。

汽車股方面，福特汽車漲0.95％、通用汽車漲1.63％、特斯拉漲0.58％。

生技股方面，嬌生跌1.40％、默沙東跌0.08％、輝瑞漲1.45％。

石油股方面，雪佛龍跌0.19％、艾克森美孚漲2.86％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空漲2.04％、達美航空漲2.89％、聯合航空漲2.91％、美國航空漲1.07％；挪威郵輪漲0.45％、嘉年華跌0.51％、皇家加勒比郵輪漲1.18％；Airbnb跌0.53％、Booking Holdings漲4.58％。

其他類股表現，沃爾瑪跌0.68％、開拓重工漲1.74％、3M跌0.01％、可口可樂漲0.78％、家得寶漲0.55％、迪士尼跌0.48％、NIKE漲0.60％、麥當勞跌0.58％。

市場對天然氣供應憂慮加深 歐股震盪收盤小漲

由於市場對天然氣供應的憂慮加深，歐元區股市今天走勢震盪，法國和德國股市一度在午盤呈現下跌，但終場微幅收漲。

倫敦FTSE 100指數上揚39.42點或0.53%，收7,425.61點。

法蘭克福DAX 30指數上漲37.54點或0.27%，收13,793.94點。

巴黎CAC 40指數揚升30.69點或0.48%，收6,445.26點。

（工商時報 數位編輯、中央社）