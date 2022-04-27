世銀：大宗商品飆漲 恐持續至2024年

世界銀行（World Bank）警告，受到俄烏戰事延燒影響，今年全球能源與糧食價格恐持續飆漲，至少維持到2024年底。而這意味著：大宗商品成本上漲將推升通膨升溫，導致「停滯性通膨」風險升高。

世銀周二在最新公布的「大宗商品市場展望」報告裡預測，能源價格繼去年翻倍成長後，今年將大漲50.5％，明年估下跌12.4％。糧食價格繼去年成長31％後，今年料上漲22.9%，明年下滑10.4％。

這是世銀在俄烏開戰後首份評估戰爭衝擊報告，因此備受各界關注。世銀表示，全球正面臨「1970年代以來最大商品價格衝擊」，而此情況恐因糧食、燃料與肥料貿易受限而加劇。

世銀表示，過去兩年來的能源價格漲幅創下1973石油危機以來最高。小麥與食用油等食品價格漲幅亦改寫2008年以來新高，部分原因在於俄烏戰事未歇，這兩國是糧食供應大國。

世銀經濟學家柯斯（Ayhan Kose）表示：「食物與能源價格走高帶來人類與經濟災難。這將導致消除貧窮的進度停滯，同時加劇全球居高不下的通膨壓力。」

在俄烏戰事延燒與西方對於俄國實施制裁的情況下，世銀預估布蘭特原油今年平均價格為每桶100美元，此為2013年以來最高，較2021年水平高出40％。2023年均價估降至92美元，但這依然高於五年均價60美元。

歐洲天然氣今年價格預估較去年倍增成長，煤炭價格恐較去年攀升80％，兩者都將創下歷史新高。

至於今年小麥價格可能攀升逾40％，而這將對於依賴該農作物進口的發展中國家帶來極大壓力。金屬價格今年估大漲16％。

實上，在俄國全面入侵烏克蘭前，大宗商品價格早已節節攀升。原因在於經濟解封帶動需求迅速復甦，但全球供應鏈打結與企業投資不足，導致供應趕不上需求回升速度。