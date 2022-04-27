特斯拉若悔婚 須付推特10億美元分手費

特斯拉執行長穆斯克求親推特雖然成功，但相關效應快速發酵。按照雙方合約顯示，穆斯克若放棄收購，他需付給推特10億美元的分手費。與此同時，投資人對穆斯克收購推特一案疑慮升高，摜壓特斯拉股價周二暴跌逾12％，單日跌掉快三個推特的市值。

根據推特周二申報的資料，若穆斯克放棄以440億美元全現金收購推特的交易案，他必須付給推特10億美元的違約金。

交易取消穆斯克必須付分手費的其中一個條件包括合約中載明，透過股權、債務與融資貸款的資金沒有到位。

推特周一指出，穆斯克已取得255億美元的債務融資保證與提供約210億美元的股權承諾。

在穆斯克成功收購推特的利空周二快速發酵下，特斯拉股價收盤暴跌12.18％，收在876.42美元，不僅是那斯達克100指數跌勢最重的個股，也創下該公司1年半來最大單日跌幅紀錄。27日早盤則止跌回升1.6％。

2020年9月由於納入標普5百指數的希望落空，特斯拉單日狂洩21％。

推特周二也下跌近4％，市值縮至約380億美元。不過特斯拉單日市值則是暴跌1,082億美元，等於一天就跌掉超過2.8個推特。

總計自4月4日穆斯克首度揭露握有龐大推特持股部位以來，特斯拉股價已經慘跌約23％。

儘管收購推特的資金僅約占穆斯克個人總身家的6分之1，不過目前穆斯克約有600億美元的特斯拉已質押給銀行，由於穆斯克收購推特還需籌措210億美元的現金，市場因此傳言穆斯克可能必需出脫部份特斯拉持股，才能完成收購推特的交易案。

另一個打壓特斯拉股價的利空是市場競爭加劇，福特汽車宣布F-150全電動皮卡周二已經下線，代表電動車市場雖然起飛，但市場競爭愈趨激烈。電動車類股周二全面大跌，Rivian重挫近10％，Lucid暴跌近9％。