美經濟恐陷入嚴重衰退 德銀曝時間點

德意志銀行周二（27日）發布最新研究報告指出，聯準會（Fed）為對抗通膨而採取的激進升息行動，將引發美國經濟在明年陷入嚴重衰退。

本月稍早該銀行在報告中才預測美國經濟將出現「溫和」衰退，如今「溫和」一詞已改口變成「嚴重」，德銀首席經濟學家兼研究主管佛克蘭道（David Folkerts-Landau）解釋，基於全球化出現逆轉、氣候變遷、俄烏戰爭與中國封城等因素，恐將推高通膨向上攀升，他認為Fed必須將聯邦基金利率調高到5％至6％，才能避免通膨失控。

他解釋，利率大舉調高、Fed縮減資產負債表與引發而來的金融市場動盪，恐令美國經濟在明年陷入嚴重衰退。佛克蘭道還把Fed目前面臨的困境與Fed前主席伏爾克（Paul Volcker）執掌的年代相比，後者在80年代不惜透過激進升息對抗通膨，成功終結通膨率達2位數的時代。佛克蘭道認為，為了將長期通膨對經濟、金融與社會損害減至最輕，Fed唯一方式是冒著激進緊縮政策的風險。不過他也提到，雖然美國經濟將陷入衰退，但Fed採取行動愈積極，對經濟傷害的時間也就愈短。

他還預測當Fed在對抗通膨戰役中取得勝利，美國經濟可望在2024年中期出現反彈。

德銀在華爾街當中是對經濟前景最悲觀的銀行，同時也是第一家預測美國經濟陷入衰退的主要銀行。高盛集團也承認壓低通膨與薪資成長是「深具挑戰性」的任務，但它認為衰退並非是「不可避免」，目前該銀行預測美國經濟未來1年陷入衰退的機率只有 15％，未來2年陷入衰退的機率則為35％。

至於瑞銀看法則更加樂觀，投資長海菲爾（Mark Haefele）聲稱Fed的貨幣政策雖然已經轉向對抗通膨模式，不過經濟擴張將會持續，他說通膨應該可從目前高位下滑，Fed升息不至於會引發衰退。

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