俄對歐盟斷氣開首槍 歐元重挫至5年新低

波蘭與保加利亞未以盧布支付天然氣款，俄羅斯自27日起停止向兩國供氣，倚重俄國能源的德國壓力驟升。德國大型經濟智庫示警，若俄國切斷德國天然氣供應，德國經濟可能陷入嚴重衰退。俄國斷氣讓地緣政治衝突急遽升溫，造成歐元重挫至2017年來新低紀錄。

27日早盤歐元兌美元一度大跌0.5％，失守1.06美元關卡，降至1.0588美元，寫下2017年來新低紀錄，稍後跌幅收窄至0.27％，報1.0609美元。俄烏戰爭與投資人擔憂2022年歐元區經濟可能陷入衰退，打擊歐元匯價。

荷蘭安智銀行（ING）外匯策略師在報告指出，歐洲央行（ECB）官員的鷹派談話仍無法提振歐元匯價，反映歐元持續遭受俄烏危機和美元升值等外部環境因素衝擊。

俄國3月要求不友好國家以盧布購買天然氣，欲藉此拉抬疲弱的盧布，並揚言不遵照要求就斷氣，俄國果真出擊，27日率先對波蘭和保加利亞停氣，歐洲可能有更多國家成為俄國下一個斷氣的對象。

德國智庫基爾世界經濟研究所（IfW）副所長庫茨（Stefan Kooths）表示：「若俄羅斯中斷德國天然氣供給，德國經濟可能面臨嚴重衰退。」

俄國斷氣對波蘭的影響較小，波蘭已計劃在年底前降低對俄國的依賴，不過對保加利亞的衝擊就大得多，該國逾75％的天然氣來自俄國，目前也沒有替代方案能取代俄國能源。

俄國停供天然氣讓歐盟面臨挑戰，俄烏戰爭前歐盟四成天然氣由俄國供應，德國與奧地利對俄國能源的依賴又更深，超過五成天然氣自俄國進口。

布魯塞爾智庫Bruegel資深研究員塔亞比特拉（Simone Tagliapietra）預期，歐洲其他國家接下來可能遭俄國斷氣，歐洲政府必須部署手邊所有緊急措施。

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