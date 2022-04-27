凍漲14年 朝日罐裝生啤10月將貴1成

繼日本羅森超商(Lawson)以及當地麥當勞等，一些日企在原物料，還有運輸成本大漲，以及日圓匯率大貶之下宣布漲價後，朝日啤酒(Asahi Breweries)也將加入起價行列，14多年以來首次調整罐裝啤酒價格。

除了老牌的Super Dry生啤酒易開罐系列外，朝日也計畫將自家的其它飲品調高售價，包括威士忌以及非酒精飲料等。朝日表示，10月開始鋪貨的啤酒零售價，將會上漲6%至10%不等。至於威士忌，最多可能會比現在貴17%。

過去1年多以來，儘管全球對通貨膨漲早已見怪不怪，但日本的消費者卻直到最近，才能體會物價真的會上漲。因為，日本在30年前經濟出現泡沫化之後，基本上東西都沒什麼漲過，甚至還出現過通貨緊縮現象。

朝日啤酒無奈表示，預估各種生產成本包括麥芽、玉米、鋁金屬以及紙類包裝材料等，應該都還會漲不會跌，就算調高售價也不高不過這些成本的增幅。朝日罐裝啤酒上次漲價時間是在2008年，至於玻璃瓶裝以及餐廳內的生啤酒桶，則在2018年曾漲過價。

日本現在萬物齊漲，4月初當地著名超商羅森，把店內販售的自有品牌炸雞塊，36年來第1次調高售價1成至238日圓，現在每盒約1.86美元。同時，為了跟同業拚搏，曾在2000年一度把漢堡只賣半價的日本麥當勞，現在也表示，某些食物也將漲價10至20日圓。

朝日啤酒要漲價消息傳到股市中，股價一度大漲超過6%。因為隔夜美股大跌影響，日經指數27日盤中甚至曾大跌約2.5%。

（時報資訊 柳繼剛）