疫情、通膨連擊 韓首季GDP僅季增0.7％

韓國央行26日公布首季國內生產毛額（GDP）成長率較前一季腰斬，主要受韓國首季新冠疫情惡化和通膨壓力飆升等影響。專家認為第二季GDP增幅可望擴大，但中國經濟籠罩在陰霾之中，可能拖累韓國下半年復甦減弱。

韓國首季GDP經季調後季增0.7％，略高市場預估季增0.6％，遠低於去年第四季的季增1.2％。

跟去年同期相較，首季GDP年增3.1％，高於市場預估年增2.8％。

GDP計算項目裡，包括服飾與休閒娛樂等服務性支出下滑，令民間消費季跌0.5％為五個季度裡最大跌幅。資本投資季跌4％，創三年來最大跌幅。營建業投資受疫情影響而季跌2.4％，機具與運輸設備等製造業投資萎縮4％。

HI投資證券公司首席經濟師朴相鉉說，韓國已解除大部份防疫限制，內需將可望回升，但中國經濟放緩嚴重衝擊韓國出口，影響韓國本季整體經濟表現。

國際貨幣基金（IMF）亞太區代理主任古德－沃爾夫（Anne-Marie Gulde-Wolf）同一天警告俄烏戰爭、大宗商品價格飆漲、和中國經濟放緩等會讓亞洲前景面臨「停滯性通膨」。凱投宏觀亞洲經濟學家何姆斯（Alex Holmes）說，雖然韓國第二季經濟成長幅度，可能因解除防疫限制而擴大，但下半年的復甦將再次失去增長動能。

外界預期韓國央行在5月檢視經濟走向時，會因為俄烏戰爭、美國持續緊縮貨幣和中國防疫封城等不利因素，把目前評估今年韓國經濟成長3％的預測值往下修正。IMF最近把韓國今年經濟成長率預測值從3％調降至2.5％。

央行新總裁李昌鏞上周表示，韓國經濟成長可能較原先預測疲弱，因此貨幣政策必須解決經濟成長放緩和通膨威脅等風險。央行14日升息1碼至1.5％，創2019年8月來新高。

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