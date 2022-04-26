大逃殺! 道瓊崩逾800點 台積ADR挫3.61％

聯準會升息預期、全球經濟復甦逆風擔憂、中國上海疫情未解北京淪陷、俄羅斯警告核戰風險，利空籠罩投資市場，VIX恐慌指數飆升24.06％，美國10年期公債殖利率回落至2.728％，美股四大指數全面重挫，道瓊指數崩跌逾800點，那斯達克指數大跌近4％，大型科技股、晶片股殺聲隆隆，亞馬遜大跌4.58％、輝達跌5.60％、特斯拉崩12.18％、台積電ADR重挫3.61％。

道瓊指數跌809.28點或2.38％，收33,240.18點。那斯達克指數跌514.11點或3.95％，以12,490.74點作收。標普500指數跌120.92點或2.81％，收在4,175.2點。費城半導體指數跌133.28點或4.38％，收在2,909.12點。

標普500指數4月份以來累計跌幅達7.8％，那指下跌12.2％、道瓊跌4.2％。

大型科技股表現，蘋果跌3.73％、谷歌跌3.04％、微軟跌3.74％、Meta（臉書母公司）跌3.23％、亞馬遜跌4.58％、網飛跌5.48％。

晶片股方面，德儀跌3.15％、博通跌4.73％、英特爾跌3.27％、輝達跌5.60％、高通跌2.24％、艾司摩爾跌6.57％、美光跌4.34％、超微跌6.10％。

台股主要ADR表現，台積電跌3.61％、日月光跌5.71％、聯電跌5.06％、中華電信漲0.83％。

中概股方面，微博跌2.51％、阿里巴巴跌2.13％、百度跌3.98％、愛奇藝漲0.63％、京東跌0.95％、網易跌1.01％。

銀行股方面，摩根大通跌2.96％、高盛證券跌2.58％、美國銀行跌2.25％、富國銀行跌2.73％。

汽車股方面，福特汽車跌3.16％、通用汽車跌4.47％、特斯拉跌12.18％。

生技股方面，嬌生跌0.72％、默沙東跌1.12％、輝瑞漲0.16％。

石油股方面，雪佛龍跌0.61％、艾克森美孚漲0.04％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌3.04％、達美航空跌3.17％、聯合航空跌4.76％、美國航空跌6.06％；挪威郵輪跌6.69％、嘉年華跌7.31％、皇家加勒比郵輪跌4.50％；Airbnb跌3.38％、Booking Holdings跌3.83％。

其他類股表現，沃爾瑪跌1.04％、開拓重工跌2.95％、3M跌2.95％、可口可樂跌1.35％、家得寶跌1.63％、迪士尼跌3.48％、NIKE跌5.80％、麥當勞跌1.70％。（工商時報 數位編輯）

陸封城、Fed加速升息 歐股走勢分歧

市場擔憂中國COVID-19疫情再起引發封城的影響，以及美國聯邦準備理事會（Fed）計劃加速升息，歐股今天走勢分歧。

倫敦FTSE 100指數小漲5.65點或0.08%，以7,386.19點作收。

法蘭克福DAX 30指數重挫167.77點或1.20%，收在13,756.40點。

巴黎CAC 40指數下跌34.81點或0.54%，收6,414.57點。（中央社）