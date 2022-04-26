網飛、Meta股價重挫 近5年漲幅回吐逾半

網飛（Netflix）與臉書母公司Meta近來成長遭遇阻力，聯準會（Fed）計劃加速升息又重擊成長股，2022年迄今網飛與Meta股價分別暴跌65％與45％，過去5年的漲幅回吐逾半。

2022年來網飛與Meta股價狂瀉拖累大盤整體表現，那斯達克指數較近期波段高點下跌約17％，再次向熊市逼近。

網飛25日股價大跌2.6％，收在209.91美元，寫下2018年1月初以來收盤新低紀錄，顯示股價尚未從首季業績失利的打擊中復原。截至25日，網飛股價已連續4個交易日下跌，累計下挫40％，創下2004年10月20日以來最大4日跌幅。

2022年迄今Meta股價重挫45％，值得一提的是，Meta股價於甫7個月前創下384美元的歷史新高紀錄。

Meta預計在27日美股盤後公布第一季業績，市場屏息以待。Meta在2月公布令人失望的2021年第四季業績，每日活躍用戶數出現史上首次下滑，引發股價暴跌25％，市值單日流失2,300億美元，刷新美國上市公司市值蒸發紀錄。

投資人密切關注Meta第一季的每日活躍用戶數據，美國銀行（BoA）預估19.25億人，低於華爾街預測的19.5億人。

網飛第一季流失20萬訂戶，本季可能再失去200萬名用戶。投資公司CFRA在報告中指出，網飛除了用戶萎縮，也面臨傳統有線電視和隨選視訊業者的競爭加劇，還有總體經濟環境挑戰，例如通膨升溫和消費者的可支配所得下降。

另一方面，網飛共同執行長哈斯汀（Reed Hastings）2021年總薪酬降至4,080萬美元，低於2020年的4,320萬美元。

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