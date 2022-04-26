穆斯克買到推特！特斯拉股價狂跌

特斯拉創辦人執行長穆斯克高價收購推特一案周一獲得推特董事會的同意，推特與特斯拉股價表現兩樣情，前者大漲近6％，後者因市場擔心穆斯克可能將被迫出售特斯拉持股而下挫，並一舉摜破1,000美元大關。

推特董事會決議接受穆斯克以每股54.20美元進行收購的消息於周一下午傳出，刺激推特股價急升攻破50美元大關，同時帶動美股拉尾盤翻漲。

不過，特斯拉股價應聲跳水，盤中最低重挫逾2％來到984美元，尾盤跌幅縮小至0.7％，但仍無法守在1,000美元之上，收在998.02美元。

對特斯拉投資人來說，穆斯克買到推特有兩大隱憂，一個是入主並改善推特恐怕須耗上穆斯克相當多的時間，另一個是為了籌措收購推特所需的資金，穆斯克可能被迫出售特斯拉持股。

穆斯克目前身兼特斯拉與SpaceX的執行長，同時也是運輸新創Boring與大腦運算新創Neuralink兩家公司的老闆。

推特周一在發布重訊時指出，「穆斯克先生已取得255億美元的債務融資保證與提供約210億美元的股權承諾。」

特斯拉投資人可能想要知道這255億美元的融資保證中，有多少是穆斯克質押特斯拉的股票。穆斯克質押股票的額度上限是特斯拉持股市值的25％。

投資人擔心的是，如果特斯拉股價跌到質押借款超過穆斯克持股市值的25％，穆斯克可能就會面臨融資追繳，進而出售特斯拉持股。

穆斯克目前特斯拉持股加計未執行的股票選擇權總市值遠超過2,000億美元，不算股票選擇權，穆斯克質押股票的融資額度大約是400億美元。

也就是說，穆斯克面臨融資追繳的風險偏低。

按照規定，穆斯克接下來必須向美國證券交易委員會申報收購推特的融資貸款有多少比率來自於質押股票。

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