穆斯克成功收購推特 道瓊V彈逾230點

全球股市周一全倒，包括陸港股、日韓股、歐洲股市表現均慘澹，美國市場方面，隨著美國十年期公債殖利率放緩之下，科技股受惠帶動美股尾盤急拉，一甩早盤開低疲態，美股四大指數全線上揚，而隨著穆斯克成功收購推特的消息一出，推特迅即大漲近6％，特斯拉則翻黑。

道瓊指數漲238.06點或0.7％，收34,049.46點。那斯達克指數漲165.56點或1.29％，以13,004.85點作收。標普500指數漲24.34點或0.57％，收在4,296.12點。費城半導體指數漲52.56點或1.76％，收在3,042.39點。

其中道瓊指數一度下跌近500點，隨後在公債殖利率回落之下，微軟、谷歌等科技股隨之走揚，道瓊收復失地上演V型反彈。

大型科技股表現，蘋果漲0.67％、谷歌漲3.04％、微軟漲2.44％、Meta（臉書母公司）漲1.56％、亞馬遜漲1.19％、網飛跌2.60％。

晶片股方面，德儀漲0.35％、博通漲0.16％、英特爾漲1.12％、輝達漲1.98％、高通漲2.82％、艾司摩爾跌1.28％、美光漲1.02％、超微漲2.89％。

台股主要ADR表現，台積電漲0.59％、日月光跌0.15％、聯電跌0.13％、中華電信漲0.86％。

中概股方面，微博漲0.95％、阿里巴巴跌0.75％、百度漲1.75％、愛奇藝跌1.54％、京東漲3.23％、網易漲2.92％。

銀行股方面，摩根大通跌0.03％、高盛證券漲0.52％、美國銀行跌0.72％、富國銀行跌1.10％。

汽車股方面，福特汽車漲1.06％、通用汽車跌0.05％、特斯拉跌0.70％。

生技股方面，嬌生漲2.46％、默沙東漲1.00％、輝瑞漲1.70％。

石油股方面，雪佛龍跌2.15％、艾克森美孚跌3.37％。

觀光旅遊概念股方面，西南航空跌0.90％、達美航空跌0.96％、聯合航空跌0.31％、美國航空跌0.99％；挪威郵輪漲0.52％、嘉年華漲0.21％、皇家加勒比郵輪漲0.81％；Airbnb漲1.47％、Booking Holdings漲1.45％。

其他類股表現，沃爾瑪漲0.05％、開拓重工漲0.18％、3M跌0.38％、可口可樂漲1.06％、家得寶漲1.61％、迪士尼漲1.42％、NIKE跌0.88％、麥當勞漲1.08％。（工商時報 數位編輯）

中國封城恐傷害世界經濟 歐股大跌

市場擔心，中國防疫封城措施會對正在力抗通膨的世界經濟造成進一步傷害，歐股今天下挫。

倫敦FTSE 100指數大跌141.14點或1.88%，以7,380.54點作收。

法蘭克福DAX 30指數重挫217.92點或1.54%，收在13,924.17點。

巴黎CAC 40指數跌132.04點或2.01%，收6,449.38點。