美升息、陸封城夾殺 全球股市連環倒

美國升息速度越看越快，造成美股上周五崩跌，加上中國擴大封城等利空夾殺，全球股市周一全倒，上證綜合指數收盤暴跌逾5％，歐洲股市盤中慘摔逾2％。



亞股周一開盤一片風聲鶴唳，市場瀰漫著美股重挫與中國擴大封城的低氣壓，果然以中國與香港大盤跌勢最重，上證指數收盤重挫逾5％，恆生指數也大跌3.7％。日本與南韓大盤收盤跌幅分達1.9％與1.8％。



歐股跟進開低，主要股市跌幅均超過2％，但接近中午時跌勢趨緩，法國大盤下跌1.5％，德國股市則僅跌1.1％，Stoxx 600泛歐股市指數跌幅縮至1.5％。



美股也開小低盤，周線已連4跌的道瓊工業指數下跌0.6％，標普5百開低0.7％，那斯達克指數跌0.3％。



英國券商Hargreaves Lansdown分析師史崔特（Susannah Streeter）指出，「無庸置疑擔心中國需求下滑正衝擊市場投資氛圍，此外投資人還有美國經濟成長走疲的疑慮。」



法國總統大選馬克宏雖然成功連任，但股市並未出現慶祝行情，凱敏雅克（Carmignac）策略投資委員會成員雷洛（Frederic Leroux）分析指出，「對市場而言，馬克宏勝選代表歐盟可能加速通過禁運俄羅斯石油，這將加重歐洲通膨升溫與經濟走疲的壓力。」



瑞銀全球財富管理公司投資長海菲爾（Mark Haefele）則表示，「通膨居高不下與Fed激進升息確實對美國經濟與金融市場構成風險，但根據我們的預測，美國未來12個月還不至於會陷入經濟衰退。所以我們還是會持續進場，買進標的將以能在高通膨、升息與行情動盪環境下突圍的個股為主。」



美股本周進入超級財報周，標普5百指數將有179家成份股公布業績，安達（Oanda）分析師海利（Jeffrey Halley）指出，財報結果將左右美股盤勢，業績開低對美股將很不利，業績出色則可望帶動反彈。