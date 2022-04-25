市場資金急避險 美元指數衝逾2年新高

受惠利差前景擴大與市場資金忙避險的雙重利多刺激，美元對主要貨幣周一全面走高，美元指數最高來到101.74，改寫逾兩年新高價。

追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數延續上周五的漲勢，周一盤中最高來到101.74，續創2020年3月以來最高，漲幅達0.5％。美元對歐元勁揚0.6％，來到1.0727美元，創兩年新高；對英鎊則大漲1％，來到1.2714美元，創19個月最高。

反映市場避險升溫，日圓更加強勢，對美元反彈0.4％，報128.11日圓兌1美元。

美元指數今年迄今已大漲逾6％，Evercore ISI固定收益策略師席普利（Stan Shipley）表示，「從總經基本面來看，美元後市持續看升，一來是美國短期公債殖利率高於其他主要國家的公債殖利率，此外高通膨是全球共同的現象，這對美元同樣有利。」

聯準會（Fed）主席鮑爾上周四明示5月決策會期將升息2碼後，市場升息預期進一步升溫，聯邦基金利率期貨盤顯示繼5、6月連升2碼後，7月會期也可能有同等的升幅，今年Fed升息總幅度上看2.5個百分點。

法國巴黎銀行美國已開發市場策略部主管Calvin Tse指出，「即使Fed連3次決策會期都升2碼，利率水準也仍在低檔或是低於中立水位。」

三菱日聯銀行貨幣分析師哈德曼（Lee Hardman）發表研究報告表示，「美股上周五崩跌後引發市場風險趨避，推升避險貨幣美元進一步走高。市場對於全球經濟展望愈來愈憂心，除了擔憂全球央行為了對抗通膨將加速緊縮貨幣，也憂心疫情對經濟成長的衝擊又復燃，中國擴大封城就是最明顯的例子。」

至於法國總統馬克宏成功連任，哈德曼認為對歐元是短多長空，他指出，「市場基本上早已料到馬克宏應可勝選，但馬克宏在制裁俄羅斯上採取強硬的立場，這將不利於歐元區的經濟成長，未來俄烏戰爭的衝擊將逐漸顯現。」

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