朱光耀:美超預期貨幣政策 熱錢恐撤逃中國

美國聯準會擬加大縮表和升息的力度，引爆近期全球金融市場動盪。大陸前財政部長朱光耀24日表示，中國目前面對的最大壓力就是美國聯準會速度與力度空前的貨幣政策調整，他強調需高度警惕外資從發展中國家和新興市場國家撤出。另外，香港財政部長陳茂波也憂心，美元快速走升下，將讓資金撤離港元市場。

上週人民幣兌美元匯價出現跳水急貶走勢，不僅離岸價一度暴跌至6.54元附近，短短一週內下跌逾1,700個基本點；中間價22日也來到逾八個月新低，正是因為聯準會將轉為強硬鷹派、帶動美元強彈所致。

澎湃新聞報導，朱光耀24日出席「中國財富管理50人論壇2022資管峰會」時表示，美國聯準會當前的資產負債表規模為9兆美元，來到歷史新高；且美國通貨膨脹率達到了8.5％，加上俄烏衝突造成全球能源價格大漲，讓通膨情況雪上加霜。在此情況下，美國加速調整貨幣政策勢在必行。

朱光耀分析，市場認為美國將在2022年年底將利率提升至2.5％，而當前的利率水準為0.25％～0.5％，年內聯準會還有六次議息會議，可見每次的升息幅度都將不小。中國必須密切關注美國大幅度且超預期的貨幣政策調整。

他舉例，自美國開始啟動升息循環後，美債利率大幅攀升，4月中旬，中國十年期國債殖利率出現12年來首次低於美國同年期國債。朱光耀強調，中美國債殖利率倒掛對中國經濟將造成非常大的影響，外資恐從新興市場加速撤出。

中銀證券全球首席經濟學家、大陸外管局國際收支司前司長管濤上週在五道口金融論壇上也提出相同警告，指出美國若更激進地升息並啟動縮表，將造成市場風險轉變，驅動中國出現階段性的資本外流、人民幣走貶。

除此之外，陳茂波24日最新網誌亦提到相同憂慮。他寫道，香港基於聯繫匯率制度，雖會適度跟進美國升息，但上調的速度與幅度仍受香港資金存量影響。而美國加速升息、美元上揚，讓港美利差擴大，將觸發套利交易，他直言，預期港元兌美元匯率將觸及7.85弱方兌換保證，資金會從港元市場流出。