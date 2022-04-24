日圓年底恐下探140 加劇美債拋售潮

近日來，美元指數接連刷新2020年3月以來高峰，日圓兌美元匯率則不斷觸及20年來低谷。分析師看年底下探140日圓，並且警告日圓急貶將迫使日本投資人削減外國債券部位，不利美債後市。

22日盤中，美元指數觸及101.33的高點，今年來已勁揚5.37％。

日圓22日盤中最低跌至129.12日圓兌1美元，收盤回穩至128.56日圓。今年來，日圓兌美元、澳元和加拿大元均已累計貶值逾11％，是全球最弱勢貨幣，甚至比俄羅斯盧布還要疲弱。

凱投宏觀分析師葛特曼（ Jonas Goltermann）表示，美日利差擴大將造成日圓在今年年底走跌到140日圓兌1美元，直到聯準會在2023年放慢升息，日圓才能反彈。

葛特曼表示，日圓自3月初以來兌美元貶值近10％，主要是因為日本央行堅守超寬鬆政策立場，而美國聯準會將積極升息。他認為，日本面臨貨幣政策調整的壓力，這或許可以支撐日圓。

富國證券的麥肯納（Brendan McKenna）則是預測日圓很快便會看到135日圓。

日圓是全球第三常用的貨幣，因此日圓短短時間內劇跌不僅只會影響日本，也將對全球市場形成漣漪效應，尤其是美國公債市場。日本法人是美國公債最大外國買主，日圓疲弱已削減日本對美債的需求。

10年期美債殖利率最近報2.905％，而10年期日債殖利率則只有0.25％。表面上看來仍有可觀的利差可賺。可是，匯率避險成本高漲之下，日本法人持有美債的獲利空間幾已消失。高盛使用12個月滾動避險成本的分析顯示，扣除匯率避險成本之後，美日10年期公債利差只剩0.2個百分點。

日本財務省資料顯示，日本投資人自去年11月以來，除了一個月之外，都在淨賣出外國公債。今年3月淨賣出金額為2.36兆日圓（184億美元）。

在聯準會主席鮑爾發表談話後，利率期貨交易數據顯示，交易商押注美國聯準會6月大幅升息3碼（0.75個百分點）的機率升至94％。不過，克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特等數名官員已強調，聯準會短期內一次升息3碼的機會不大。