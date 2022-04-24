鋼價急漲 美鋼鐵業首季賺飽

俄烏戰爭令原料成本大漲，但營建和重機具等產業的鋼材需求回升，加上車商增產，帶動鋼價急漲，讓美國鋼鐵業首季大賺。

Nucor執行長托派利恩（Leon Topalian）指整體終端市場需求極強勁。Steel Dynamics和Cleveland-Cliffs等銷售也持續攀升。

鋼價急漲，跟需求回升和鋼鐵業產量低有關。瑞士信貸指Nucor首季鋼板產量創2015年來同期新低。

去年製造業重建已耗盡的鋼材庫存而大量採購，完成回補後買氣萎縮使鋼價從去年底開始急跌，令鋼鐵商大幅減產。當市場需求回升，即出現供不應求而刺激鋼價急漲。

托氏指Nucor年初維修鋼鐵廠而縮減產量，但客戶首季恢復採購後，公司已加快生產。他21日說：「大家將看到公司業績極快回升。」其看好第二季將創季度獲利新高紀錄。

營建商與重機具製造商近期增加採購鋼材，讓Nucor和Steel Dynamics旗下生產包括營建用鋼骨、鋼板、樁材和圍欄的子公司首季銷售與獲利大增。

Steel Dynamics旗下鋼材裝配部門首季銷售年增262％至9.3億美元，營運獲利飆升至4.67億美元。執行長米利特（Mark Millett）說從未見過鋼材裝配業務如此旺盛。

廢鋼與生鐵是鋼鐵業煉鋼原料。美國去年三分之二生鐵來自俄羅斯與烏克蘭，俄烏戰爭令供應大減，美國生鐵現貨價自年初以來飆漲約70％，業者增加使用廢鋼來降低生鐵依賴。

Cleveland-Cliffs執行長貢卡爾維斯（Lourenco Goncalves）指原料成本上升，讓美國鋼價持續走高至年底。其首季對車商出貨鋼材量較第四季增加20萬公噸。

該公司4月開始與客戶重新談判調高六個月期合約價，把今年鋼材每公噸均價預測值，較原先預估值調高220美元至1,445美元。

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